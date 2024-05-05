網紅舒舒上下跳動引暴動　跳高女神楊文蔚回應三個嘔吐emoji

台灣混血網紅「舒舒」因為身材豐滿又經常大騷身材，拍攝搞笑短片而出名，不科學身材加上搞怪的反差性格，令她快速成為流量密碼。近日「舒舒」在IG及Threads上分享了一條短片引起廣泛討論，就連香港「運動女神」楊文蔚都有留意。



舒舒因身材而成為討論焦點。（Threads@xck713）

大家都知係特登同呃流量，點解要咁認真？（Threads@xck713）

片中的「舒舒」穿着緊身小背心、運動褲，短片開頭她將食物放入了煎pan中，然後就如其他怕「被油彈到」的人一樣，表現得十分驚慌無措。退後了幾步後，還雙手抱胸，上下跳了幾下。她在帖文中寫道：「好看來我要找一個會煮飯的男朋友，雞肉裡面甚至都沒熟」。

台灣網紅舒舒。（Threads@xck713）

很多網民也表示，「舒舒」的行為太過於造作，指她是「掛羊頭賣狗頭」，為了流量不擇手段，甚為不齒，也有網民表示，這只是她的慣常做法，沒什麼大不了。

楊文蔚自小接觸運動，多次代表香港出賽並打破紀錄。（IG@cceciliayeung）

「跳高女神」楊文蔚似乎唔多like。（Threads@cceciliayeung）

香港「跳高女神」楊文蔚也轉貼了這篇threads，寫道：「『每次看到這種貼文我都很好奇發上來的動機到底是什麼 覺得自己笨的可愛嗎 笑死 真的燒起來其他戶也跟著遭殃欸 每次看到這種貼文或影片都很想問在台灣讀書是不是違法的』人手pinned 👏🏽」。雖然她並沒有表達意見，但從她引述的留言看來，她也對「舒舒」的行為感到不齒。有「脆友」在帖文底下留言說：「流量密碼=超低胸+裝可憐+找男人」，楊文蔚也回以三個「嘔吐」的emoiji回應。

有「脆友」在帖文底下留言說：「流量密碼=超低胸+裝可憐+找男人」，楊文蔚也回以三個「嘔吐」的emoiji回應。（Threads@cceciliayeung）

台灣網紅舒舒挑戰孫生招牌瑜伽動作「大法師」 網民：可免費看？

舒舒除了身材好，性格搞笑也是一大賣點。（IG@xck713）

舒舒除了身材好，性格搞笑也是一大賣點。（IG@xck713）

舒舒是近年冒起的網紅之一，賣點是什麼，相信大家一眼就睇得出。（IG@xck713）

台灣網紅舒舒是近年冒起的網紅之一。（IG@xck713）

又得喎。字幕仲話舒舒直接開大招。 （IG@soon6669 / xck713）

孫生幫舒舒壓一壓腿就做到啦！（IG@soon6669 / xck713）