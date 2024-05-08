專訪｜Marco@P1X3L落實開騷日子大感震驚　預告演唱會有除衫環節

男子組合P1X3L的所屬公司環球最近宣布喜訊，他們即將在本月5月31日於九展開首次演唱會《P1X3L !OMG LIVE 2024》，正在忙於綵排的三位成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）接受《香港01》專訪分享演唱會籌備狀況。對於出道第三年終於開騷，Marco坦言：「其實真正確定（開騷）嗰一日，我反而係震驚咗一吓，好多未知數，又未知會係點，嗰陣時仲未搞《P1X3L 5G On Stage!》個騷，搞完呢個騷之後我哋呢個演唱會就開始進行排練，成件事就清晰啲知道點樣係一個騷。」

P1X3L接受《香港01》專訪分享演唱會《P1X3L !OMG LIVE 2024》籌備狀況。（葉志明攝）

Phoebus自爆一個原因失去舞台動力

有消息指原本P1X3L演唱會是計劃在出道第一年舉行，結果卻一拖再拖，Phoebus表示：「老實講嘅，出道第一年已經開始講會搞（演唱會）嘅，每一次收到會搞嘅通知都係好開心，但結果都係冇咗，好似變咗灰姑娘嘅故事咁！」George則說：「反而已經唔係失落，因為始終都係P1X3L嘅舞台，咁我哋都希望可以喺台上做到想做嘅嘢，多謝Fans成就呢個舞台俾我哋。」講到有否曾經因為演唱會延遲舉行而感到失落，表示：「之前有一段時間係覺得冇咁有動力做每一件事，演唱會話搞又唔搞，失去對於舞台嘅動力。」

Phoebus真情剖白原定的演唱會不斷改期，心情上的轉變。。（葉志明攝）

演唱會命名竟同七師傅有關？

提到命名為演唱會《P1X3L !OMG LIVE 2024》，Phoebus透露是與七師傅 (七仙羽) 有關係，他說：「（上綜藝節目《七救星》）呢件事係幫到我哋好多嘅一件事，呢樣嘢都好象徵，觀眾對我哋嘅認識，OMG有終於搞嘅意思喺度！」至於會否考慮邀請七師父做嘉賓，P1X3L表示希望她能夠做觀眾，原因是怕對方工作行程太忙。被問到其他嘉賓心水名單，Phoebus則幽默回應要保留神秘。

Phoebus透露演唱會命名與七師傅(七仙羽)有關係。（資料照片）

唔願同MIRROR作比較

講到外界對於現時活躍的男子組合，第一時間通常會想起人氣男團MIRROR與P1X3L，Phoebus表示：「MIRROR係活躍，P1X3L就算係活躍中，發展中嘅國家。」對於外界經常會以這兩對組合作互相比較，George坦言：「算係一個良性嘅競爭，因為大家可能喺舞台上面，見到自己嘅不足會更加做好，唔會去比較，反而係做好一個作品。」Phoebus說：「現在比較多嘅互相鼓勵係重要過其他人俾我哋嘅留言。」

George指同MIRROR算係一個良性嘅競爭。（葉志明攝）

預告演唱會有除衫環節

至於現時演唱會籌備狀況，George透露應該總共有30首歌。提到音樂產量並不足以開騷，George回應：「放心一定係唔夠，所以我哋一定會籌備好多我哋想表演嘅歌。」對於第一次開騷，就勇於挑戰四面台，Marco說：「其實四面台嘅諗法係想近距離同Fans有多啲互動，始終三面台坐得好遠見都見唔到，淨係可以睇住個大螢幕。」說到觀眾最期待的除衫環節，Phoebus說：「其實我哋有除衫呢個環節，不過係除邊個位唔話俾你聽。」Marco回應：「其實我明白Fans點解想我哋除衫，但我更加想佢哋能夠夠專注我哋嘅作品想表達嘅意思。」

Marco分享開四面台的原因。（葉志明攝）

透露新碟賣大包有16首歌

最近有報道指環球唱片不斷出現人士變動，George說：「其實始終每一間公司都會有變動，其實對於我哋嘅影響不大，反而係我哋而家溝通上非常之好。」Phoebus表示：「支持公司嘅決定，可能現在嘅做法為咗建設更好嘅未來。」Marco透露今年的工作大計，分別三位成員都會推出個人單曲，他說：「希望能夠在演唱會之前再推出幾首作品，喺演唱會可以表演俾大家睇。」講到是否會計劃出新專輯，他們異口同聲表示：「會。大碟係會有16首歌，因為各自有埋個人單曲，再加埋團體歌曲有唔同版本。」

P1X3L會計劃出新專輯，預計會收16首歌。（葉志明攝）

P1X3L大談擇偶條件

講到擇偶條件，George表示：「最緊要個人夠善良就足夠。」至於是否當藝人比較難拍拖，George說：「機會一定有嘅，但好多時會專注喺工作度多啲，其實好多時我哋收完工都要持續去進修，拍拖嘅嘢就之後先算。」Phoebus表示自己喜歡愛笑的女孩，他真情剖白：「其實做我哋另外一半都慘，出道頭幾年我哋花好多時間喺舞台，我哋仲要唱跳，無論團體個人都仲要拍劇，其實我哋有少少嘅休息時間都好重要。」Phoebus被問到日後會否繼續公開戀情，他說：「有先算啦！」Marco指自己的擇偶條件都是善良，並且會以結婚為目標。

場地：iza'bis by city'super