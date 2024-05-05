岑杏賢繼心理輔導師後再轉攻另一專業　竟與姊妹朱千雪一句話有關

前港姐兼「最上鏡小姐」岑杏賢2020年與圈外男友Kelvin結婚並誕下囝囝Preston，自此都已淡出幕前，離開《愛．回家之開心速遞》劇組，前年更低調離巢。他當時曾向《香港01》表示自己冇長遠計劃，希望照顧BB為主，又說：「可以放多啲時間同興趣喺兒童心理學、親子、教育嘅範疇上面。」

岑杏賢婚後愈來愈靚，比選港姐時更靚！（IG@jenniferjshum）

岑杏賢懷孕後就淡出幕前，現時主力照顧小朋友。（IG@jenniferjshum）

有仔萬事足！（IG@jenniferjshum）

岑杏賢與老公Kelvin好幸福！（IG@jenniferjshum）

好多觀眾掛住《愛．回家》的Icy角色，但相信以後都見唔到了。

她的好姊妹朱千雪近年都轉型，不但成為執業大律師，更重返母校香港中文大學，兼任新聞與傳播學院的選修科目「公共關係專題」講師。而岑杏賢本身學歷都不低，她在2014年10月獲得香港理工大學諮商與輔導文學碩士學位後，有兼職職道生涯規劃輔導協會心理輔導師，曾與朱千雪（Tracy）主持節目《心理急救室》，利用自己專業拆解各種問題。

朱千雪轉行做執業大律師，現時更在中大擔任兼職講師，她與好姊妹岑杏賢亦互相影響。（小紅書圖片）

岑杏賢曾職道生涯規劃輔導協會心理輔導，近年亦有代表慧妍雅集去分享幼兒教育資訊。（IG@jenniferjshum）

岑杏賢、朱千雪就主持《心理急救室》，從心理學角度拆解各種問題。 （TVB）

岑杏賢目前正準備調解員考試，原來正正受好姊妹朱千雪一句話啟發。（IG@jenniferjshum）

岑杏賢矢志往此方向發展，既考獲全球職涯發展師（GCDF）牌照，又修讀了精神健康急救課程，近日她更報讀調解員課程，三星期後就會考試，只要成功通過就能正式成為綜合調解員。昨日（4日）岑杏賢就分享自己為考試準備的情況，密密麻麻的筆記上寫滿，她曾向傳媒透露，自己考調解員原來正正同朱千雪有關，指幾年前已對此課程有興趣，有點像輔導，技巧上亦很相似；而朱千雪都曾讀過這個課程，並覺得岑杏賢很適合做調解員，於是便推薦她。

朱千雪（右二）與岑杏賢是同屆港姐，自此成為好姊妹。（VCG）

岑杏賢目前正準備調解員考試，原來正正受好姊妹朱千雪一句話啟發。（）