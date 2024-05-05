何守信激罕回港狀態極佳上電台講養生之道　因一事公開投訴林建明

83歲的「金牌司儀」何守信移居加拿大多年，甚少在香港現身，除了今年2月回港過年，與大姐明林建明等團拜食飯外，極難知道他的退休生活。他過往曾在香港電台主持《開心日報》，而日前節目去到最後一集，他便破天荒回去與杜雯惠、司政等愛徒開咪，分享一下養生之道，但其間他亦有公開指因一事對林建明不滿。

講到主持，無論是哪類型的節目，怎可以沒有當年的「金牌司儀」何守信。（網上截圖）

11周年TVB台慶，由沈殿霞及何守信擔任司儀。（網上截圖）

以嘉賓方式回到港台，何守信坐在自己昔日最愛的直播室Mic 2座位，與眾主持傾偈倒數《開心日報》最後一集。見他精神奕奕、面色紅潤；一頭招牌鬈毛髮型仍十分濃密，開咪時更是聲如洪鐘、中氣十足，且轉數反應完全冇退步，相當之健康。主持問他是否多年冇返香港，何守信坦言不是，除了疫情幾年外，他不時都會返香港，只不過不喜歡Social應酬，所以通常都很低調。

何守信（左）重返港台直播室，主持最後一集《開心日報》。（IG@zazafanzaza）

言談間他說：「今次點解你哋咁快知我返嚟呢，真係要多謝嗰個大姐明喇！呢個大姐明，佢好有我心，我返嚟聯絡到霍澤基，以前亞視一個監製，我同佢不嬲有來往，但唔係好出去，每年會打一場麻將。佢知我返就約咗場牌，去朋友屋企，冇乜所謂啦，點知霍澤基同大姐明好熟，佢知道，大姐明就好有心，話『何B返嚟，我要見下佢，我要同佢一齊食飯！見下佢啫！』咁見吓，咁咪OK囉，去到佢又好好狀態，咁梗係影張相啦，點知啲咁嘅人仔，咁鍾意拋上網。」似乎不滿大姐明將他回港一事公告天下。

何守信指自己向來都低調返港，言談間似乎有點不滿林建明洩漏其行蹤，他說：「點知啲咁嘅人仔，咁鍾意拋上網。」（fb@林建明）

杜雯惠形容他保養得很好，造型酷似電影《金手指》內的梁朝偉，主持問他有何養生之道，是否很常做運動。何守信直認自己的確對體育有濃厚興趣，雖然一把年紀有很多劇烈運動都做不到，連最愛的籃球都放棄了40年，但就推介大家步行。他說：「如果你能夠堅持每日步行，就已經好好，唔係跑步啊，唔需要跑步，係步行，可以急，可以慢行，可以隨意，而且千祈唔好規定我一定要行1萬步、或者要行個半鐘，我而家話畀你聽，我嘅經驗，步行唔需要定行幾多，你盡量隨意去行，行到就行快啲，攰就中速轉吓，到你覺得微微出汗或者有少少攰嘅時候就收，你唔好理幾多步，只要你每日堅持就已經好好。」

從主持范莎莎的合照可見，何守信面色紅潤，精神奕奕，杜雯惠更指他的造型酷似《金手指》梁朝偉。（IG@zazafanzaza）

83歲的何守信冇乜點變，並重出江湖，返香港電台與《開心日報》主持倒數最後一集。（IG@zazafanzaza）

此外，何守信不喜歡做Gym，因為他鍾意見到陽光和呼吸新鮮空氣，所以較熱愛游水和打羽毛球，以前在香港較方便，一星期可以游兩、三日水，現時他就打羽毛球和高爾夫球為主。當主持講到羽毛球其實都頗劇烈，何守信就分享自己的受傷經驗，「個波離開我遠啲我都唔追嘅，你要忍得到，我早幾年都試過忍唔到，仆咗一跤，我都同自己講，你唔係40年前嘅何守信，唔好執呢球波。」他說年輕時主持《歡樂金宵》，每日下午2點返工、晚上11點後收工，培養出夜瞓習慣並保持至今，所以長期都不會吃早餐，亦很享受每晚凌晨12點至3點的自己時段，「好似係自己咁，寧靜，又可以自己控制，冇人可以騷擾我。」被問夜瞓有什麼活動，他說自己最愛睇體育節目，籃球、足球、羽毛球都有睇，近期甚至連冰球都有涉獵。

何守信分享自己的養生之道，雖然他夜瞓，但多年來都經常做運動，現時仍常常步行、打高爾夫球、羽毛球和游水。（fb@香港電台第一台）

何守信十分精靈，知道節目結束雖然惋惜，但亦笑問：「咁班主持有冇遣散費㗎？」又表示自己要向新一代主持人學習。（IG@zazafanzaza）

講到今次返香港最掛住什麼，他說門面說話一定要說掛住《開心日報》，但事實上他有99%親戚和下一代都在香港，所以每年都要返來，尤其一齊過年派利是。何守信又透露早前跟堂細佬返中山，參觀了對方租的農場，覺得好過癮；又在3月底去完台灣宜蘭花蓮，慶幸自己逃過了大地震。他說：「以前去台灣去過好多次，但係通常都係去高雄、台中、台北、基隆，從來未去過東面，呢次有幸去宜蘭去花蓮，去咗幾日，你知㗎啦，返到嚟都唔夠一個禮拜，見到（新聞）嗰啲畫面，我幾日前先去過，你話幾好彩！」