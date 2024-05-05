劉俊謙紅到過台灣連小S都為佢著迷　月中仲有同男神范少勳嘅BL戲

電影《九龍城寨之圍城》本周正式上映，上映第一周票房已經2000萬，戲中四位演員林峯、胡子彤、伍允龍及張文傑四出謝票。其中一位演員劉俊謙近日連環有新作上映，除了擔任《九龍城寨》「信一」一角外，5月中亦在一套台灣電影《我在這裡等你》中擔任男主角一角，跟台灣男神范少勳上演一套令人心動的愛情片。

其中一位演員劉俊謙近日連環謝票。

其中一位演員劉俊謙近日連環有新作上映，除了擔任《九龍城寨》「信一」一角外，5月中亦在一套台灣電影《我在這裡等你》中擔任男主角。(劇照)

其實不少網民都留意到，近年成功在台灣持續有曝光的香港男藝人，似乎暫時只有劉俊謙一位。除了外貌之外，不少網民都不約而同認為劉俊謙「紅得起」是因為女性觀眾多，他們指劉俊謙：「靚仔，又有咁上下演技，吸到後生女性觀眾」﹑「唔會冇人識，好多學生妹豬好中意佢」﹑「算係靜靜地上位，男觀眾未必有反應，係女觀眾多」等。

其實不少網民都留意到，近年成功在台灣持續有曝光的香港男藝人，似乎暫時只有劉俊謙一位。

其實不少網民都留意到，近年成功在台灣持續有曝光的香港男藝人，似乎暫時只有劉俊謙一位。

亦有網民指出他在台灣紅起來另一個關鍵原因是他在影視平台的節目《此時此刻》中的表現良好，吸引到不少的亞太地區觀眾。當中尤其以台灣觀眾為首，甚至連小S都成為他的粉絲，反映劉俊謙名氣已逐漸在台灣建立起來。

有網民指出劉俊謙在台灣紅起來另一個關鍵原因是他在影視平台的節目《此時此刻》中的表現良好。(網上圖片)

有網民指出劉俊謙在台灣紅起來另一個關鍵原因是他在影視平台的節目《此時此刻》中的表現良好。(網上圖片)

劉俊謙在月中亦在一套台灣電影《我在這裡等你》中擔任男主角一角，跟台灣男神范少勳上演一套令人心動的愛情片。(網上圖片)

有網民指出劉俊謙在台灣紅起來另一個關鍵原因是他在影視平台的節目《此時此刻》中的表現良好。(網上圖片)

有網民指出劉俊謙在台灣紅起來另一個關鍵原因是他在影視平台的節目《此時此刻》中的表現良好。(網上圖片)

甚至連小S都成為他的粉絲，反映劉俊謙名氣已逐漸在台灣建立起來。(網上圖片)

甚至連小S都成為他的粉絲，反映劉俊謙名氣已逐漸在台灣建立起來。(網上圖片)

有網民指出劉俊謙在台灣紅起來另一個關鍵原因是他在影視平台的節目《此時此刻》中的表現良好。(網上圖片)

有網民指出劉俊謙在台灣紅起來另一個關鍵原因是他在影視平台的節目《此時此刻》中的表現良好。(網上圖片)

有網民指出劉俊謙在台灣紅起來另一個關鍵原因是他在影視平台的節目《此時此刻》中的表現良好。(網上圖片)

有網民指出劉俊謙在台灣紅起來另一個關鍵原因是他在影視平台的節目《此時此刻》中的表現良好。(網上圖片)