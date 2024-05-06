網民抱怨訂不到想吃的餐廳　男神級偶像竟主動幫手訂位成寵粉代表

曾主演電影《那些年，我們一起追的女孩》、《月老》、電視劇《愛愛內含光》、《不夠善良的我們》的台灣演員柯震東，近日成為超寵粉代表之一，對Fans要求可謂有求必應。前陣子他在街上被偶遇，女Fans問可不可以鎖頸合照，他完全照辦，令Fans開心不已，並隨即帶起一股風潮，其他Fans與柯震東合照，一樣可以要求任何甫士。

柯震東主演的《不夠善良的我們》早前剛剛播完，引起頗大迴響。（資料圖片）

柯震東憑鎖頸合照爆紅，還笑說：「我有再三確認他不會拿這樣告我。」自此掀起親密合照風潮。（Threads圖片）

柯震東有求必應，甚至可以抱起合照！（Threads圖片）

也有人路過見到柯震東，說不需要合照但是想拍他，他也畀出心心甫士，柯震東更留言讚對方拍照比例掌握得好好。（Threads）

而近日有一位女生在社交平台抱怨，說：「想吃的餐廳吃不到真的會很躁欸，而且這間我想吃超久了，契機是之前看到柯震東在這上面推薦而且還說在他家旁邊」並貼出與他人的對話，指未來幾天都沒位子。而這亦居然召喚到柯震東，他突然留言：「要我幫你訂嗎？」對方超驚訝說：「要哭了我們一起吃可以嗎！😭😍」柯震東居然問：「幾號幾位幾點」、再說：「等不到版主回覆！幫您訂好了！柯先生的位子！大安館！要真的去耶😂」發文者其後再補出一個貼文，說：「在這邊宣佈5/3是我和柯震東的訂位紀念日（？）真的活網活出新高度了，希望我到六十歲還沒嫁出去的話柯震東會把我娶走。」

有網民抱怨想吃柯震東推薦的餐廳，但無法訂枱，結果柯震東竟現身說幫手訂位！（Threads）

柯震東詢問訂枱詳情，非常熱心。（Threads）

發文者再貼出訂枱時間地點。（Threads）

再有其他人叫柯震東幫忙訂枱。（Threads）

網民更提出其他大膽要求。（Threads）

而其他網民得知事件後，立即洗版留言：「太好了吧！」、「柯先生可以訂婚嗎？」、「她最最幸運的女孩」而柯震東現在就有如萬事屋一樣，昨天再出Post問：「早安！小柯起床了！有什麼可以為各位服務的嗎？」於是底下一大堆留言在「許願」，有人再叫他幫手訂位、有人借位宣傳、有人叫他幫自己想想要留長髮還是捲髮、有人叫他跟自己說新婚快樂、有人叫他跟自己講晚安、決定早餐吃什麼等等。雖然因為留言太多未有全部回覆，但柯震東都回覆了好幾位，錫Fans和「識玩」程度絕對把做偶像的門檻大大提高。