逆天奇案2｜林夏薇淌淚演技獲大讚感人　大曬視后實力完美演繹

由視后林夏薇、視帝陳展鵬主演的無綫（TVB）電視劇《逆天奇案2》，終於踏入結局周，劇情更為緊湊。昨日（6日）公布收視，連績4周收視節節上升，最高收視為22.1點，成績驕人。

林夏薇、視帝陳展鵬主演的無綫（TVB）電視劇《逆天奇案2》踏入結局周。（電視截圖）

早前有觀眾被指林夏薇身為女一卻戲分太少，但隨着進入結局周，林夏薇與陳展鵬感情線逐漸變得明朗。上周五講到，陳展鵬入獄後，林夏薇傷心淌淚，落淚演技獲得一致好評，更獲讚層次十足。

陳展鵬入獄後，林夏薇傷心淌淚，落淚演技獲得一致好評。（電視截圖）

揪心求婚戲成功打動觀眾

昨晚最新一集，林夏薇向獄中陳展鵬揪心求婚一幕戲，場面感人。兩位視帝視后在三分廿一秒演技Battle下，示範出如何在冇咀戲、冇浪漫場景、冇身體接觸，仲要在獄中隔住塊玻璃去演繹一對舊情人走上復合內心跌宕之起伏，二人默契火花足夠打動到不少觀眾心，不少觀眾們亦留言被他們搞喊。

林夏薇在社交平台上，分享這幕戲，並剖析自己愛情觀，跟角色「馬穎思」很相似，愛的感覺大於一切客觀因素，感性如此，難怪能完美演繹出角色之精髓。她發文道：「嗯…自己跟馬穎思最相似地方，就係在感情嘅世界係唔會有半點計算，愛嘅感覺可以戰勝一切世俗嘅框架。所以記得演呢場戲時，個心係好痛好痛～」。

林夏薇向獄中陳展鵬揪心求婚。（電視截圖）

網民都大讚林夏薇演技極佳，層遞式的淚水，讓觀眾感受到她打從心底為森Sir而心痛。陳展鵬亦獲觀眾讚賞，更指二人應該憑此劇再奪男女主角獎。「真的演得非常好 Wing的眼睛真的很美」、「感動ing」、「法庭和探監片段都是神般的演技 感謝唐教授的神助攻 Wing的逆天求婚 好感動」、「真係睇到心都甜埋😭😭😭 終於求婚啦，森sir等到啦❤️ 真係要多謝唐教授啦令森wing CP 患難見真情🤩🤩 森sir 頂住啊😎」、「今集跟住你一齊流淚，好感動，視后級的演技，你是值得的。」「愛係可以戰勝一切🥹係好純粹嘅愛🧡又係一集令我睇到流眼淚😭薇薇嘅演技真係好好🥰✨」