澳門女團ALL IN齊聚香港　母親節送花又俾現金盡孝心

澳門女子組合「ALL IN」「無畏女孩」四位成員蘇俏慧 (Kayaku)、梁心瀘(Sammie)、盧詠芯(Iris)、區慧珊(Abe)，最近到香港宣傳。而適逢母親節將至，她們四位在接受媒體訪問時，大談對這個節日的感受，向無私付出、辛勤貢獻的天下母親致以最崇高的敬意。

澳門女子組合「ALL IN」最近到香港宣傳。

隊長Kayaku在訪問中表示：「自己人生中有兩個媽咪，都是我深愛的人。由於過去三年疫情阻隔，與身處日本的親生媽媽已有一段時間沒見面，今年初特意遠赴日本探望她，並與她一起選購象徵吉祥平安的日本鈴鐺給作為母親節禮物，送給一直養育自己的媽咪。雖然媽咪和她沒有血緣關係，但將我視如己出，因此我們第一次慶祝母親節時的情景，仍銘記於心。」

Kayaku選購象徵吉祥平安的日本鈴鐺作為母親節禮物。

而Sammie就表示今年會送現金給媽媽：「媽咪在自己眼中是一位浪漫又務實的「女」，平時卻非常節儉。 所以今年特意選了一疊現金作為禮物送給她，希望她可以盡情選購自己的心 頭好。還記得高二那年，自己和妹妹一齊夾錢買了化妝品送給她，她收到後非常珍惜，令我們明白到長大後更加發奮向上，賺更多錢，希望為母親創造更美好 的生活環境。」而有別於Sammie，另一成員Iris就表示會送花：「每年都會和身處加拿大的家姐，一直商量送甚麼禮物給媽咪，今年選擇了送一束向日葵鮮花，以及和媽咪共進晚餐。記得小時候，媽咪照顧我們真的很辛苦，所以有次母親節，我特意用木筆畫了幅畫給她，至今這幅畫 仍被她珍而重之，一直在家保存至今。」

Iris表示會送花，Sammie就表示會送現金給媽媽。

最後Abe表示姐姐就代表媽媽角色，自己已一早買禮物送給對方：「從小到大，家姐就像母親一般照顧她的起居日常，自己也將她視為母親一樣。今年旅行期間，特意買了平安鎖作為禮物送給她。」因為去年姐姐成為了準媽媽，她就坦言心情有點複雜，一方面為她作為人母感高興，另一方面卻擔心未來出世的姨甥會分薄了姐姐的愛。但姐姐的一句說話，卻令她感到無比安，就在母親節當日（去年），姐姐用堅定的眼神告訴她，會永遠愛她，令她十分感動。