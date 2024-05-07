神耆小子｜樊亦敏一集換8個造型顯身價　孖鄭則士冧豬談情有火花

鄭則士、冼靖峰、蕭正楠、樊亦敏、曹永廉、傅嘉莉主演的《神耆小子》，首集即直入綁架戲肉，零食公司大老闆錢大海（鄭則士飾），由於為人一言堂，性格刻薄、尖酸、賴皮兼脾氣差，於首集已分別與拍拖12年的情人知己洪玫瑰（樊亦敏飾）、兒子錢繼來（曹永廉飾）及女兒錢有方（傅嘉莉飾）爆發衝突，又「威脅」公司IT部有為年青趙一鳴（冼靖峰飾）暗中調查繼來及玫瑰，最後事件更演變至「改遺囑」及「被綁架」事件，節奏緊湊。



第一集就搞到又改遺囑又綁架，節奏好明快。

第一集就搞到又改遺囑又綁架，節奏好明快。

第一集就搞到又改遺囑又綁架，節奏好明快。

鄭則士「冧豬表情包」好Cute Cute

樊亦敏喺第一集入面，出親場都唔同造型，勁正！

樊亦敏喺第一集入面，出親場都唔同造型，勁正！

+ 3

首集三大亮點，則分別為樊亦敏（Amy）與鄭則士（Kent哥）的談情+衝突戲、傅嘉莉（Kelly）的仙氣賢慧Look，以及趙子勇（蕭正楠飾）的正骨好身手！先說男女主角Kent哥及Amy，演戲經驗豐富的二人，無論是扭計詐嬌戲、冧豬談情戲、或是衝突嗌交戲均火花十足，Amy大派表情包唔在講，就連Kent哥也大玩「深情表情包」，有新鮮感亦萌度爆燈。除了演技，身為女一的Amy造型方面亦相當吸睛，單是第一集，已先後以8個色系的造型亮相，有女強人套裝Look、亦有居家有錢太太Look，盡顯戲內戲外身價。談到造型色彩繽紛，Amy坦言暗藏玄機：「其實全部套裝嘅顏色，都係錢大海公司Logo嘅顏色嚟，證明洪玫瑰幾咁愛公司。」Amy的全新造型亦甚得網民歡心，獲大讚靚女：「呢套個Look唔錯。」

樊亦敏拍扭計詐嬌戲冇難度。

樊亦敏拍扭計詐嬌戲冇難度。

Kent哥嘅冧豬樣加埋樊亦敏嘅扮嬲樣，真係好有火花。

Kent哥嘅冧豬樣加埋樊亦敏嘅扮嬲樣，真係好有火花。

Kent哥嘅冧豬樣加埋樊亦敏嘅扮嬲樣，真係好有火花。

至於收起性感、飾演性格倔強又踏實失婚千金有方的Kelly，首集亮相即有發揮要含淚與Kent哥玩對質之餘，出場的「遴迍執橙」亦相當搶焦，演活了角色的無助及狼狽感。之前在《廉政狙擊》憑性感女強人Look贏盡熱話的Kelly，這次回歸平淡以淡雅成熟Look上陣，其中一襲米色系飄逸背心及西褲套裝，不但將Kelly美好身段表露無遺，一舉手一投足更是散發陣陣仙氣。在劇中與Kelly有感情線的蕭正楠（Edwin），出場同樣有型有款，飾演頂級正骨中醫師的他，甫出場即要應付重症病患，Edwin亦只需兩、三下功夫已醫好對方；雖然只是短短20秒左右的鏡頭，但Edwin明顯落足手力、腳骨力及腰力；據知相關場口全程有專業師傅駐場逐個動作調教Edwin，而Edwin亦相當聰穎一學即曉。

Kelly嘅出場都好有記憶點。

Kelly呢個Look勁有仙氣。