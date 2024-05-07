東張西望｜何伯被指係「提款基2.0」　新何太行頭估計超過36萬

日前《東張西望》連續報道76歲何伯閃婚細46歲內地女的忘年戀故事，何伯與太太新婚不久後5名仔女亦因此而與他反目，何伯與「新何太」更指細女將他的450萬養老金全數提走，二仔更將他趕出家中，老先生到醫院搵大女時，大女更指要報警。報道一出後，不少網民都熱烈討論他們，更有網民「福爾摩斯」上身，指新何太身上的行頭估計起碼值36萬。

仲打電話鬧何伯太太。（《東張西望》截圖）

何伯太太喊晒口。（《東張西望》截圖）

眼利的網民發現，新何太在第一集時手持一個限量款H牌子「包包」，昨日一集更毫不掩飾，穿金戴銀，又13萬鑽戒又超過10萬的情侶款勞力士。新何太曾表示這些都是結婚禮物，總值超過20多萬。網民更分析何太的行頭，笑指「何太好貪靚，耳環都換咗三對，手袋都三個」。

FB群組大埔Tai Po截圖

原來訪問當日，新何太換了三個手袋。除此之外，網民更細心分析：「足金戒指 2錢至3錢重 時價$6000-$8800。鑽石耳環目測50分至80分起碼3-5萬。珍珠頸鏈 15m以上 色澤均勻 型狀圓潤有光澤 5萬起跳，珍珠耳環同頸鏈配埋一套 $3500-$5000，右手白金鈪目測8錢起跳，白金通常都一口價唔按時價 $20000走唔甩。足金手鈪依隻3D硬金花，我係周生生見過$18400。又轉左對足金耳環，真貪靚 2錢左右 約$5600。兩個名牌袋，無涉獵唔識計。又一個名牌袋唔識計，有人話過百萬，剩係啲行頭唔計手袋，我計最低個數都36萬8200！」

新何太身上的行頭估計起碼值36萬。(節目截圖)

新何太話隻錶係結婚禮物。(節目截圖)

鑽戒都超過13萬。(節目截圖)

新何太在第一集時手持一個限量款H牌子「包包」。(節目截圖)

新何太昨日一集更毫不掩飾，穿金戴銀。(節目截圖)

原來訪問當日，新何太換了三個手袋。(節目截圖)

新何太曾表示這些都是結婚禮物，總值超過20多萬。(節目截圖)