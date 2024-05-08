神耆小子｜冼靖峰收留呢個人返屋企住　仲要被蕭正楠誤會出櫃

TVB新劇《神耆小子》昨日（7日）播出第2集，劇情講到錢大海（鄭則仕 飾演）被綁匪挾持，綁匪還告訴他是受到其家人指使。趙一鳴（冼靖峰 飾演）在替朋友找回電話時意外發現鄭則仕撞車受傷，而鄭則仕因為想查出到底是誰人指示，便繼續假扮失蹤，更住進冼靖峰家，還未住進去冼靖峰先與趙子勇（蕭正楠 飾演）商量，更鬧起個小笑話。

冼靖峰在替朋友找回電話時意外發現鄭則仕撞車受傷。(節目截圖)

鄭則仕更住進冼靖峰家。(節目截圖)

冼靖峰先是拿著蕭正楠最愛的飯盒去找他，但蕭正楠知道「禮下於人，必有所求」，就問冼靖峰的意圖，冼靖峰便認真的說：「勇仔，我想帶一個人番屋企瞓！」蕭正楠以為他交了女朋友便興奮的問：「女人？」冼靖峰鼓起勇氣說：「男人！」蕭正楠很驚訝的說：「你！」冼靖峰補充說：「唔好諗錯隔離，佢係一個uncle。」蕭正楠更接受不了說：「uncle？」弄出一個大笑話，其實只是鄭則仕希望假扮失蹤，先借住於冼靖峰家，好讓冼靖峰快點查出被綁架的真相。

冼靖峰先是拿著蕭正楠最愛的飯盒去找他。(節目截圖)

蕭正楠誤會冼靖峰出櫃，弄出一個大笑話。(節目截圖)

蕭正楠誤會冼靖峰出櫃，弄出一個大笑話。(節目截圖)

原來鄭則仕與蕭正楠是世仇，一見面就鬧得不愉快，蕭正楠更奪門而出，經過冼靖峰的調解後，蕭正楠終於接受鄭則仕住在他家。更有一幕搞笑的是冼靖峰安排好鄭則仕住處後，便想問他在公司調查的進度，所以叫冼靖峰坐下：「望住前面！」便把嘴哄到冼靖峰的耳邊，超像親吻冼靖峰的耳朵。冼靖峰立即問：「大錢生，你做咩錫我耳仔啊？」鄭則仕則表示是擔心「隔牆有耳」，冼靖峰那個害羞的畫面，的確讓人覺得很可愛，就像「純純兔」一樣。

原來鄭則仕與蕭正楠是世仇，一見面就鬧得不愉快，蕭正楠更奪門而出。(節目截圖)

冼靖峰安排好鄭則仕住處後，便想問他在公司調查的進度，所以叫冼靖峰坐下。(節目截圖)

鄭則仕把嘴哄到冼靖峰的耳邊，超像親吻冼靖峰的耳。(節目截圖)