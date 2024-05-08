家族榮耀之繼承者｜佘詩曼林峯親熱戲曝光　羅子溢激罕演奸角

由梁家樹總監製、陳德修監製、蔡晶盛及陳新俠編導的《家族榮耀之繼承者》，今日（8日）公布落實於下周一5月13日隆重登場，並逢周一至五晚上八點半翡翠台播映。作為2022年熱播劇《家族榮耀》續集的《家族榮耀之繼承者》，除有原班幕後精英加持，幕前陣容亦是超級鼎盛。



《家族榮耀之繼承者》早前公開集合17名主演大頭Close up的宣傳。

林峯佘詩曼CP親密場面曝光。

林峯佘詩曼CP親密場面曝光。

無綫官方繼早前公開集合17名主演大頭Close up的宣傳預告打造最強戲勢後，連日來亦先後推出了一系列圍繞佘詩曼、羅子溢及羅嘉良（撈家）權鬥，及佘詩曼、林峯、羅子溢、羅嘉良的角色介紹宣傳片。片段所見，相隔9年再度合作的阿佘與林峯依然火花十足，除了眼神充滿愛意，宣傳片還曝光了二人唯美又浪漫的親吻片段，令不少劇迷大呼超級期待：「我最愛的CP終於再一起拍劇了。」至於家族繼承者之戰，主要角力人物是佘詩曼飾演的丘皓兒及羅子溢飾演的丘智斌，而林峯飾演的高浚及羅嘉良飾演的丘守義，則分別是協助二人爭奪繼承者寶座的重要角色。

佘詩曼。

羅子溢。

林峯。

羅嘉良。

「大少奶」陳靜惡鬥「二少奶」余安安持刀行兇？

羅子溢挑戰從演以來最奸角色。

羅子溢挑戰從演以來最奸角色。

值得留意的是，充滿陽光氣息、擁有一對真摯孩子眼的羅子溢，這次將挑戰演技飾演從演十多年以來最奸角色，除了玩世不恭、沉迷享樂及女色外，為了爭權及達到目的，更會罔顧情義及親情不擇手段。宣傳片所見，子溢劇中每個眼神都饒有深意，不是別具挑釁意味、就是怒火中燒、一副戰鬥格，與阿佘的清澈自信眼神形成強烈對比的同時，亦點燃了觀眾對劇集的期待值。

掌摑戲連場，別具張力。

掌摑戲連場，別具張力。

另一重點是，繼阿佘被掌摑片段曝光後，新系列宣傳片亦先後曝光了撈家怒摑羅子溢、梁靖琪及吳岱融的精彩片段，盡顯劇集張力。除了權鬥，作為大家族的丘家，家中宮鬥自然亦無日無之。在曝光的宣傳片中，其中一幕是丘家大少奶朱麗琪（陳靜飾），手持利刀準備刺向二少奶戴綺婷（余安安飾），畫面觸目驚心，似乎宮鬥重任落在二人身上。

丘皓兒（佘詩曼飾） 能幹好強的丘家長孫女，有勇有謀顧念親情機智聰穎，永遠將家族榮耀及公司利益放在首位，是剛柔並重女強人。雖然皓兒花盡努力及汗水證明自己，奈何因為女兒身關係被睇低一線，同時面對二叔丘守義（羅家良）及守義兒子丘智斌（羅子溢）打壓，終感動丘老太爺委以集團代主席重任，引發更激烈的繼承者爭奪戰。

丘智斌（羅子溢飾） 聰明能幹，是丘家第三代的唯一男孫。智斌表面玩世不恭沉迷玩樂及女色，經常四處闖禍，。事業方面，具備一定實力的智斌為了自保及達到目的，不惜犧牲任何人，是個心狠手辣詭計多端的壞角色。一直自以為是集團唯一繼承人的智斌，因皓兒被委任為代主席產生危機感，露出兇悍陰險真面目。

高浚 （林峯飾） 表面風流倜儻風趣幽默，擅長遊走法律灰色地帶的律師。因父親高成（吳岱融飾）曾在丘家任職司機，與皓兒、智斌等是青梅竹馬的好友，加上高成經常叮囑高浚要對丘家知恩圖報，長大後專責為丘家各人解決種種棘手事件。與皓兒日久生情成為情侶惜分手收場，雖留有遺憾但二人仍視對方為一生最愛。

丘守義（羅嘉良飾） 行事風格果斷冷靜，憑實力在集團累積了一定的支持及人脈。雖然商業實力非凡，礙於父親丘瀚洋（劉江飾）思想傳統、重男輕女，守義以超乎想像手段令太太戴綺婷（余安安飾）誕下男嬰丘智斌，自此父憑子貴。但隨著皓兒獲委任集團代主席，守義為守住自己和兒子的江山，處處阻撓皓兒大展拳腳，出手從不手軟。

丘守仁（許紹雄飾） 性格軟弱零殺傷力、以遊戲人間為大前提的丘瀚洋大兒子、亦是丘氏集團掛名董事。年輕時因未能誕下兒子在家族競爭中慘敗的守仁，從此變成零鬥心，嬉皮笑臉享受逸樂的姿態度日作為保護色。守仁的「龜縮」，換來與野心勃勃弟弟守義多年的和睦相處，同時亦令女兒皓兒失卻依靠、要孤軍作戰。

朱麗琪（陳靜飾） 出生低微，因父母雙亡從小寄人籬下，由舅父舅母撫養長大。受盡冷眼和貧窮折磨的麗琪，堅信惟有金錢才是永恒；恃靚行兇，混入模特兒界後，再處心積累嫁給比自己年長30歲的丘守仁成為丘家大少奶。雖然自此衣食無憂，但面對昔日黑材料威脅，及丘家二少奶戴綺婷的冷嘲熱諷，妯娌倆經常槍來劍往。