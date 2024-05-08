41歲蔣雅文嚴重脫髮洗頭後脫髮量嚇窒網民：考慮直接剃光頭算了

現年41歲的蔣雅文於千禧年代曾與鄭希怡及劉思惠組成3T而入行，其後於2014年與台灣男友朱經維結婚並在台灣定居，2021年離婚後至今仍在台灣生活。雖然蔣雅文已淡出香港娛樂圈多年，但她仍不時在社交平台分享生活點滴。昨日（7日）蔣雅文在Instagram透露最近遇上嚴重脫髮的問題，更分享了洗頭後的脫髮量，令大批網民擔憂其身體狀況。

蔣雅文已經移居台灣多年。（IG圖片）

雖然蔣雅文已淡出香港娛樂圈多年，但她仍不時在社交平台分享生活點滴。（IG圖片）

蔣雅文昨日（7日）在IG上載影片，當中看到她脫髮問題非常嚴重，她憂心寫道：「最近在忙著危機處理，腦袋超載，無暇照顧自己儀容，每天邋邋遢遢。而且老毛病又犯了…最近的壓力性脫髮已經嚴重到，過去我大概一星期清理一次的浴缸去水位，最近每兩天水就被堵住，伸手一撈那些掉髮都是扎扎實實的一大陀。上一次是疫情倒店潮 這一次是地震倒店潮 事情如果還沒能結束 我都在考慮要不要直接剃光頭算了」。

蔣雅文嚴重脫髮，洗頭後脫髮量驚人。（IG圖片）

蔣雅文離婚後，將與前夫開設的服飾店結束後搬到花蓮生活。早前台灣發生連場地震，蔣雅文位於花蓮的寓所亦大受影響。她曾在IG透露地震時的情況，牆壁有多到裂痕，住所突然變危樓。相信是修葺寓所壓力大，才令蔣雅文遇上壓力性脫髮。有不少網民都留言表示：「你還好嗎 撐得住嗎」、「關關難過關關過」、「放鬆～放鬆～～放鬆～～～重要說話嚟3次」、「明白妳的心情，身體要緊」、「頂住啊」。