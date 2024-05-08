林淑敏憶確診罹患乳癌曾怨天　張達明抗癌7年致四肢無力聽力受損

無綫健康資訊節目《位元堂安宮牛黃丸特約：早D知早D醫》由洪永城、宋宛穎、何沛珈及魏韵芝擔任主持，節目羅列不同健康風險與資訊，讓大家可察視身體出現的疾病危機，能夠「早D知」及「早D醫」遠離病患。

昨晚嘉賓係乳癌康復者林淑敏（Mandy）。

Mandy透露當時因摸到乳房有硬塊所以求醫。

Mandy透露當時因摸到乳房有硬塊所以求醫。

Mandy接受化療後出現脫髮及頭皮痕癢等副作用，更一度狠心扯甩頭髮止癢！

昨晚（7日）播出的第八集，邀來乳癌康復者林淑敏（Mandy）分享抗癌經歷，身為長跑好手兼是馬拉松常客的林淑敏，更與主持何沛珈一同跑步，發放健康正能量。2010年確診第二期乳癌的林淑敏，透露當年因摸到乳房位置有硬塊立即求醫，經檢查後確診罹患乳癌。事隔14年，林淑敏對醫生當時的反應及說話仍然記憶猶新：「醫生開頭好樂觀，話『如果係水的話，幫你抽完就走得啦』，但照完超聲波後發現有少少問題。醫生好沉默，之後抽組織，第一針係『椰絲』，第二針都係『椰絲』，第三針……全場唔出聲，結果報告顯示患上早期乳癌。」

Mandy接受化療後出現脫髮及頭皮痕癢等副作用，更一度狠心扯甩頭髮止癢！

Mandy接受化療後出現脫髮及頭皮痕癢等副作用，更一度狠心扯甩頭髮止癢！

Mandy得悉患癌後曾問上天：「點解係我？」

Mandy依家食得好健康。

大方分享治療進程 林淑敏曾怨天：「點解係我？」

林淑敏坦言曾怪責上天「為何是我」，幸獲醫生鼓勵，加上努力維持樂觀正面心態，撐過了為時多年的抗癌旅程：「醫生同我講：『你唔會死嘅，你離死亡好遙遠，但係必須要花時間面對，治療並唔係傷風感冒，一兩個星期搞得掂。』」最終林淑敏接受移除腫瘤手術，再接受4針化療和18針標靶治療注射，並每天到醫院接受放射性治療。林淑敏透露注射了第一針化療後，開始出現脫髮副作用，頭皮更一度痕癢至受不了，她指當時直接狠心把頭髮扯掉：「痕到搞唔掂，自己抆甩佢（頭髮），一抆就甩，之後舒服晒。」

化療另一副作用是心臟變差，Mandy透露自始養成跑步習慣。

化療另一副作用是心臟變差，Mandy透露自始養成跑步習慣。

Mandy仲同主持何沛珈（右）一齊跑！

Mandy仲同主持何沛珈（右）一齊跑！

正所謂禍從「口」入，林淑敏自揭患病前飲食習慣相當不健康，愛吃雪菜肉絲餐蛋米粉做早餐，還自以為吃得清淡：「每日食餐肉，原來會吸收好多人工防腐劑同色素。」林淑敏現時會自備健康餐開工，包括自家湯水及大量蔬果；除飲食習慣有180度大轉變，更養成良好的跑步習慣，價值觀亦有極大改變：「依家活在當下，保持情緒開朗，對病情好重要。」

今晚一集有張達明分享對抗鼻咽癌嘅心路歷程。

（左）張達明亦同主持洪永城一齊跑步。

（左）張達明亦同主持洪永城一齊跑步。

今晚（8日）播出的第九集，則有張達明分享對抗鼻咽癌的心路歷程。達明透露2011年確診前不時出現流鼻血症狀，但由於量少加上精神不俗，當時並沒有太為意：「當醫生話你聽確診時，心情係驚同心痛。」而支持達明走過抗癌之路的，就是放眼看更遠和更美麗世界的期盼。

張達明鼓勵患病人士及早求醫。

張達明鼓勵患病人士及早求醫。

張達明鼓勵患病人士及早求醫。

談到長達7年的電療及化療抗癌治療，達明坦言四肢無力、聽力受損，他還藉此鼓勵患病者及早求醫：「大家有病唔好太擔心，好好去醫治，好大機會康復。」本集還會介紹全港首部嶄新質子治療系統，主力治療頭頸癌（頸部以上的癌腫瘤，特別是鼻咽癌），並能避開正常組織作針對式治療，將副作用減至最低。