前TVB小花做美胸療程冧爆有米老公　婚後進駐半山豪宅狂曬Hermès

現年31歲的前TVB小花陳詩欣（Eunice）憑節目《3日2夜》及《學是學非》彈出，更有「一件頭女神」之稱，她自2021年尾嫁圈外有米男友陳爾正（Joshua）後就淡出幕前，婚後搬入千呎半山豪宅，又經常周遊列國，大曬奢華行頭，安心過少奶奶生活。日前陳詩欣同老公出發韓國旅行，但因陳爾正突然要開會，所以唯有改變行程，而陳詩欣就即興預約做美胸療程，為老公送上驚喜！

陳詩欣（Eunice）有「一件頭女神」之稱。（IG@eunicechanszeyan）

經常大派福利。（IG@eunicechanszeyan）

Sweet。（IG@eunicechanszeyan）

婚後搬入千呎半山豪宅。（IG@eunicechanszeyan）

安坐家中睇煙花。（影片截圖）

日前陳詩欣在IG限時動態上載了多段短片，她透露因老公臨時要開會，所以將機票改到夜晚，而她就即刻預約做美胸療程，她寫道：「作為老婆當然唔會怪你啦，你三個鐘頭後就見到全新發發聲的我，你緊唔緊張？」完成療程後，陳詩欣同老公會合，她寫道：「我人生第一次做美胸療程，發發聲，睇吓陳生的反應。」片中所見，身穿白色衫的陳詩欣小露事業線，效果立竿見影，而她老公原本低着頭，但一見到老婆都即驚嘆：「嘩！」

即興預約做美胸療程。（影片截圖）

身穿白色衫的陳詩欣小露事業線，效果立竿見影！（影片截圖）

一見到老婆都即驚嘆：「嘩！」（影片截圖）

好身材。（IG@eunicechanszeyan）

老公視角。（IG@eunicechanszeyan）

難掩好身材！（IG@eunicechanszeyan）

招牌長腿！（IG@eunicechanszeyan）

陳詩欣曾為TVB節目《姊妹淘》及《流行都市》等擔任主持，亦曾參演《愛．回家之開心速遞》、《痞子殿下》及《美麗戰場》等劇集，機會多多。而陳詩欣的老公陳爾正來頭也不小，畢業於世界六大時裝學院之一的倫敦藝術大學倫敦時裝學院（London College of Fashion），是名副其實的學霸，也是活動創辦人兼世界級Party搞手，與百億富三代鍾培生份屬好友。陳詩欣同老公結婚後生活幾級跳，出入高檔餐廳，又擁有多款Hermès手袋，包括Birkin、Kelly、Constance、Lindy及Evelyne等，相當富貴！

經常周遊列國。（IG@eunicechanszeyan）

生活富貴。（IG@eunicechanszeyan）

大曬奢華行頭。（IG@eunicechanszeyan）

經常大曬Hermès手袋，相當富貴！（IG@eunicechanszeyan）

除咗Hermès就係Chanel。（IG@eunicechanszeyan）

生活幾級跳！（影片截圖）