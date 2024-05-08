逆天奇案2｜林夏薇爆老公睇到喊　憎恨方力申：要我放狗去咬小方

TVB熱播劇《逆天奇案2》今（8日）舉行宣傳活動，一眾主要演員均有出席。對於劇集收視節節上升，兩位主角林夏薇、陳展鵬都大表開心，其中林夏薇在接受《香港01》訪問時，更透露老公莫贊生睇到喊，令她相當震驚。

劇集收視節節上升。（葉志明攝）

《逆天奇案2》自播出後好評不斷，更連續四周，7天跨平台平均收視黃金時段奪冠，相當厲害。對於這個好成績，兩位主演林夏薇、陳展鵬都大表開心，當中林夏薇就表示：「好開心有好嘅成績，我老公睇到喊晒，（邊一幕？）佢（陳展鵬）喺法庭判入獄，同埋同佢求婚。因為我老公係一個淚點非常高嘅人，佢係唔會喊嘅，佢睇我啲劇更加唔會，竟然嗰日佢喺度喊晒，跟住佢話好慘，仲話要我放啲狗去咬小方（方力申），佢而家係我哋最大嘅CP粉，（有冇問你之後集數真相？）佢唔想知，佢想追。」

林夏薇表示老公睇到喊。（葉志明攝）

而在旁的陳展鵬亦表示太太單文柔亦有收看支持：「我湊緊女嘅時候佢喺度睇，佢話原來你留晒鬚，唔好成日gel起個頭都幾靚仔喎。（會唔會維持老婆心目中靚仔形象髮型？）因應角色。」

陳展鵬亦表示老婆有收看劇集的。（葉志明攝）

另外，提到在最新一集監獄戲中，林夏薇的喊戲展現出視后級演技，獲不少網民激讚，對此她就表示：「因為個劇本寫得好好，當時睇到呢場戲嘅時候，已經好有feel，做咗功課，嚟到又有好嘅對手，我哋拍咗幾套都有默契，一去到現場都即刻好有火花。」而且還是一take 過拍攝，相當厲害。

二人合作多次甚有默契。（葉志明攝）

最後，提到疫情過後有不少港人選擇北上消費，問到自家生意有沒有影響時，林夏薇就表示：「我覺得其實依家市場大環境都係咁樣，所以我都覺得有危就有機，所以都係盡力去做好自己嘅質量，同埋因應市場去調節，根據市場嘅需求去調節生意嘅部署。」而除了投資飲食生意之外，她還打算進軍鑽石市場，透露目前正在物色中意的鋪位，預計要去到年尾才有實體店。