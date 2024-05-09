神耆小子｜鄭則仕被派帽：綠帽唔怕帶　一分鐘三個情緒轉變勁厲害

TVB新劇《神耆小子》昨日（8日）播出第3集，劇情講到錢大海（鄭則仕 飾演）已經住進了趙一鳴（冼靖峰 飾演）與趙子勇（蕭正楠 飾演）的家，本來互相看對方不順眼的鄭則仕與蕭正楠在家中開始了大鬥法，鬧出不少笑話。

錢大海（鄭則仕 飾演）已經住進了趙一鳴（冼靖峰 飾演）與趙子勇（蕭正楠 飾演）的家。(《神耆小子》截圖)

本來互相看對方不順眼的鄭則仕與蕭正楠在家中開始了大鬥法，鬧出不少笑話。(《神耆小子》截圖)

鄭則仕失蹤後，冼靖峰在公司為他蒐集線索，找出誰人指示綁架鄭則仕，從中亦平衡洪玫瑰（樊亦敏 飾演）及錢繼來（曹永廉 飾演）的勢力。有警方來找錢有方（傅嘉莉 飾演），冼靖峰立即建議二人可以到會議室談話，其中一個原因是可以讓鄭則仕透過閉路電視看到及聽到對話內容，但鄭則仕聽完後卻傷心到……到底鄭則仕聽到什麼？

冼靖峰在公司為他蒐集線索，找出誰人指示綁架鄭則仕，從中亦平衡洪玫瑰（樊亦敏 飾演）及錢繼來（曹永廉 飾演）的勢力。(《神耆小子》截圖)

有警方來找錢有方（傅嘉莉 飾演），冼靖峰立即建議二人可以到會議室談話。(《神耆小子》截圖)

原來傅嘉莉向警方表示懷疑樊亦敏與孫正傑（吳子沖 飾演）有染：「其實我最近睇到洪玫瑰同我哋公司一個叫孫正傑嘅後生同事有曖昧！」她說出在公司見到樊亦敏捉著吳子沖的手，樊亦敏更說：「如果畀我知道有其他女仔撩你嘅呢，我呷醋㗎！」從此傅嘉莉覺得樊亦敏對鄭則仕已經變心，就變成最有動機綁架鄭則仕的人。

原來傅嘉莉向警方表示懷疑樊亦敏與孫正傑（吳子沖 飾演）有染。(《神耆小子》截圖)

傅嘉莉說出在公司見到樊亦敏捉著吳子沖的手。(《神耆小子》截圖)

鄭則仕一直都拿著手機在看這一幕，但原來蕭正楠已經站在背後，他沒留意到鄭則仕聽完後已經很傷心，但仍然努力維持笑臉說：「冇所謂啦，呢啲開心嘢嚟㗎嘛，正所謂，綠帽唔怕帶，最緊要除得快！」說完傷心到哭，還拋下了一句：「咁大頂綠帽笠落嚟，邊個頂得順啊？」再由傷心變成怒不可遏，鄭則仕一分鐘內有多層次的演法，果然是「老戲骨」。而預告中更見到冼靖峰帶著鄭則仕混入婚禮捉奸！鄭則仕更目睹樊亦敏與吳子沖親暱的舉動而怒不可遏。

鄭則仕一直都拿著手機在看這一幕，但原來蕭正楠已經站在背後。(《神耆小子》截圖)

鄭則仕聽完後已經很傷心，但仍然努力維持笑臉。(《神耆小子》截圖)

鄭則仕再由傷心變成怒不可遏。(《神耆小子》截圖)