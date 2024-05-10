71歲李修賢公開斥TVB綠葉不敬業　寧捧呢位惡人：拍戲突然不見了

現年71歲的李修賢曾參演過多部警匪片，憑正義凜然的警察角色深入民心。近來李修賢不時拍片與網民分享當年拍戲趣事，日前他提到拍電影《皇家飯》的時候，戲中一位演員不夠敬業，令他選擇捧紅另一位演員。

李修賢拍片講《皇家飯》。（抖音）

李修賢憶述，當年與「大傻」成奎安及王俊棠拍《皇家飯》，當時王俊棠早已李修賢合作過拍《流氓公僕》，當時李修賢認為：「這個演員要慢慢待、慢慢磨，不能一下子就跳起來。」拍《皇家飯》時更印證了李修賢想法沒錯。李修賢斥當年王俊棠在片場未做好演員本分，他說：「我們在馬路拍戲，他可以不見了。他可以開車去開到別的地方去，到處找。找完以後，製片就給我打電話，叫他『馬上回來』，也要半個小時。」

《皇家飯》有李修賢、成奎安及王俊棠。（電影海報）

拍到最後一場槍戲，王俊棠和大傻飾演解款員，李修賢拿槍從後追趕，李修賢向兩人說道：「我要誰紅，我這一槍就打誰。」結果李修賢選擇了大傻，「那場戲我瞄準了大傻，一槍把他打掉，結果那場戲他就紅了。」之所以揀大傻，李修賢解釋：「成奎安拍我的戲不敢離開現場，他乖乖地坐在機器旁邊看怎麼樣拍戲。」

「大傻」成奎安。（抖音）

王俊棠。（抖音）

有網民到王俊棠社交網提起此事，王俊棠回覆留言道：「那是一個美麗的誤會」；另有人留言指：「李修賢說你不敬業 拍戲跑了找不到人」王俊棠回覆：「上廁所洗馬桶啦。」

李修賢戲中最後一槍打死大傻。（抖音）

大傻因而爆紅。（抖音）

有人到王俊棠片下留言提起李修賢對其當年表現的批評。（抖音）