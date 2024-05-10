譚輝智成《中2》首個彈出搞個人演唱會　九展拆前舉辦：別具意義

《中年好聲音2》的亞軍譚輝智即將於 5月26 日在九展 Star Hall 舉行他正式出道以來的首個個人演唱會，這個名為《譚輝智 Fight For You 演唱會》門票分別為 $880、$580 和 $380 三種，並將於今日（10 日） 早上10 時正式公開發售。

《中年好聲音2》的亞軍譚輝智即將於 5月26 日在九展 Star Hall 舉行他正式出道以來的首個個人演唱會。

輝智在最初聽到開個唱這個消息時，他表示非常興𡚒，沒想到會這麽快便達成願望，不過也絕對是有壓力的，幸好製作團隊非常有經驗，他們在很短時間便已安排好所有事情，讓他不用費心。為了不辜負大家對他的支持，他會練習好所有要唱的歌，以及戒吃平時最喜歡吃的炸物和辣味的食物，也有問其他前輩如何養聲，把身體調理至最佳狀態去預備今次的個人演出。

輝智在最初聽到開個唱這個消息時，他表示非常興𡚒。

輝智續說：「其實最想將今次首個個唱，送畀一直支持我嘅歌迷同身邊嘅家人朋友，今次海報概念源自 FC Club Fai-ters。Fight for U 寄意這個演唱會送俾每一位支持輝智的人。我覺得拳手台上1分鐘，台下10年功。每場拳賽前，拳手花了不少時間及努力去鍛鍊；比賽時，每一下重擊都係一個困難，但拳手需要有無比的意志去應付，所以我覺得拳手係代表一種堅毅不屈嘅精神，我也是靠這份精神一路的走過來。而且我知道今次的表演場地 Star Hall 即將在今年6 月後便會拆卸，能夠在它拆卸前我的首個個唱也別具意義。」

譚輝智以拳手造型影海報！