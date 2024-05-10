喬寶寶曾與３位印度西施相睇　一個原因棄千萬富婆

藝人喬寶寶早年移民蘇格蘭，鮮有在港露面的他，日前返港探望老友，並現身新城廣播創作總監葉文輝（啤梨）主持的節目《卡啦O！BABE》大展歌喉唱K，啤梨為迎合鬼馬喬寶寶，特別為喬寶寶設計了一張海報，搞笑地寫上「首個喬寶寶個人演唱會」，而旁邊有個QR Code，大家只要掃一掃個條碼便可以收聽喬寶寶的鬼馬歌聲。

啤梨為喬寶寶設計海報。

印度裔的喬寶寶於香港出生，說得流利廣東話的他，就連唱K亦字正腔圓，他在節目上分別獻唱哥哥張國榮《不羈的風》及《Monica》、葉振棠的《勝利雙手創》及阿牛的《至冧情歌》，喬寶寶唱法生鬼，他將《Monica》其中一句歌詞改成「喬嫂嫂 誰能代替你地位」狂冧愛妻，又將《勝利雙手創》的一句改為「勝利 啤梨創」，令節目生色不少。

好鬼馬！

喬寶寶05年因參加《殘酷一叮》而加入無綫，憑住邊搞笑邊唱廣東歌成功出位的他，入行後更得到契姐李麗霞（黑妹）帶挈四出登台搵真銀。啤梨問他喜歡唱歌還是純粹搵食而唱？他稱：「其實我八成收入靠唱歌，但我唔識中文字，靠記歌詞，好彩《殘酷一叮》呢個節目，畀大家知道喬寶寶可以唱歌，同埋好多謝黑妹姐，我跟咗佢成個生肖，家姐帶住我周圍走埠。」啤梨表示：「你好好呀，好過好多歌手，其他歌手都未必有八成收入靠唱歌。」

八成收入靠唱歌！

喬寶寶指自己熱愛中國文化，讀書時期亦與一個本地女仔拍拖，可惜最後遭母親棒打鴛鴦，他說：「佢話阿仔，雖然我哋離鄉別井，但我哋一定要搵番自己人，我好聽阿媽話，接受唔到我老媽子每一滴眼淚。」後來喬寶寶母親介紹三位女孩給他，分別是加拿大印度西施、英國印度西施及印度西施，他娓娓道來：「加拿大嗰位係千萬富婆，打跛腳都唔使憂嗰啲，但有個小朋友，我話我咁細個，唔使Buy one get one啦，等我自己嚟；第二個英國人係百萬富婆，但同你（啤梨）體重差唔多，不過年齡大我十年，我話第時帶出街話係我老婆定阿媽？恐怕洞房時會壓親我。」

咁多富婆！

至於第三個印度女孩則成為了現任「喬太」，喬寶寶指：「因為我都想了解多啲印度文化，我第一次返印度係四歲，第二次返去就結婚，嗰時係18歲半。」怎料返家鄉籌備婚禮翌日，喬寶寶即遇上一次慘痛經歷，他說：「因為我哋都鍾意成個土地，就試吓飲印度水，點知第二日水土不服，我頭一星期屙得好淒厲，第十日要結婚，好彩第七日就開始好返。」這次變成「瀉寶寶」令喬寶寶畢生難忘，他呼籲：「所以大家去印度最好飲蒸餾水或礦泉水。」

喬寶寶與太太結婚多年。(喬寶寶Qbobo@FACEBOOK)