《逆天奇案2》大結局擲公字抽「死士」拆彈　視帝客串延續TVB宇宙

《逆天奇案2》5月10日播映大結局。昨晚（9日）一集高潮迭起，冠峰（方力申飾）Big Boss身份終被揭穿，Ana（馮盈盈飾）成功解密未婚夫Daniel（高鈞賢飾）電腦，以Daniel研發的軟件發現冠峰真正身份便是Perses！森Sir（陳展鵬飾）和Nic Sir（黃智賢飾）隨即帶隊到大學拘捕冠峰，冠峰藉住和學生做羊群心理實驗時，成功變裝逃過追捕。及後冠峰被之前救過的流浪狗小白帶到廢棄教堂，得到新的啟發……



方力申嘅底牌終於被揭穿！

馮盈盈成功破解高鈞賢電腦嘅密碼，利用高鈞賢研發嘅軟件發現方力申就係Perses。

馮盈盈成功破解高鈞賢電腦嘅密碼，利用高鈞賢研發嘅軟件發現方力申就係Perses。

馮盈盈成功破解高鈞賢電腦嘅密碼，利用高鈞賢研發嘅軟件發現方力申就係Perses。

另邊廂，被魏子樂（張頴康飾）禁錮的悠倩（劉佩玥飾）出盡辦法終於成功逃走，但其實是子樂故意放走她。後來森Sir和Nic Sir接報到中環核心地帶某大樓天台處理懷疑炸彈案，該炸彈是攜帶核輻射物質的骯髒彈，一旦引爆隨時造成大規模傷亡。與此同時，Big Boss子樂在網上上載影片承認責任：「今日係我老婆死忌，為咗紀念呢一日，我預備咗個骯髒彈送畀大家！」最後更瞪大雙眼對着鏡頭怒吼：「我要全香港同我老婆陪葬！」

小方使計逃避追捕。

小方使計逃避追捕。

張頴康故意放走劉佩玥。

張頴康故意放走劉佩玥。

Big Boss張頴康癲到放骯髒彈，誓要炸爆中環為太太報仇！

Big Boss張頴康癲到放骯髒彈，誓要炸爆中環為太太報仇！

此外，飾演女主角阿Wing的林夏薇亦有亮眼演出，與展鵬重修舊好的薇薇，大晒冷一次過換上三款婚紗，有前後Deep V婚紗、露肩婚紗和入膊式露背高衩婚紗。出名身材好的薇薇完美Carry三款不同類型婚紗，大晒白滑香肩、完美玉背和無敵長腿，非常搶眼。

薇薇靚靚婚紗三連環：第一套前後Deep V婚紗。

露肩婚紗。

最後呢套婚紗，露背又露長腿，咁索得唔得㗎？

最後呢套婚紗，露背又露長腿，咁索得唔得㗎？

兩大IP《逆天》x《法言人》夢幻聯乘

今晚（10日）一集大結局亦睇頭多多，先講劇情，由於骯髒彈的輻射量實在太大，負責拆彈的兩位專家不敵輻射當場斃命，在大家一籌莫展之際，Ana於暗網找出拆彈方法，可是負責上天台拆骯髒彈的人一定會中輻射身亡，森Sir和Nic Sir為了拯救香港決定以身犯險，兩人最終決定擲公字決定誰做「死士」！

陳展鵬同黃智賢究竟邊位會做死士呢？

陳展鵬同黃智賢究竟邊位會做死士呢？

陳展鵬同黃智賢究竟邊位會做死士呢？

大結局還會有三位重量級人馬驚喜客串，分別是《逆天2》總監製劉家豪、家豪哥太太梅小青和視帝馬國明。《逆天2》是家豪哥的榮休之作，家豪哥拍攝時亦早已埋下彩蛋，繼早前仔仔一家客串演出後，來到大結局家豪哥和太太小青姐爽性攜手上陣送驚喜！現實中恩愛到爆的兩公婆在劇中竟然「擘面」對簿公堂，火藥味十足！至於視帝馬國明將化身《法言人》「金師爺」玩亂入，兼重現《法言人》經典金句「掂呀」，兩大IP劇《逆天》X《法言人》夢幻聯乘，驚喜指數爆標。

家豪哥同太太梅小青驚喜客串，更會對簿公堂。

家豪哥同太太梅小青驚喜客串，更會對簿公堂。

馬國明化身《法言人》「金師爺」亂入！