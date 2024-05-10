香港婚後事｜談婚後出軌　陳自瑤吐真言：有人專揀有婦之夫埋手

一共十集的《香港婚後事》逢周四及周五晚十點半翡翠台播映，節目主持為陳自瑤（Yoyo）、賴慰玲（Winki）、黎諾懿及羅天宇，第6集嘉賓繼續是相愛28載的單立文（豹哥）和胡蓓蔚（豹嫂）。



節目主持為陳自瑤（Yoyo）、賴慰玲（Winki）、黎諾懿及羅天宇，第6集嘉賓繼續是相愛28載的單立文（豹哥）和胡蓓蔚（豹嫂）。

承接上集，豹哥追擊「單身貴族」羅天宇對婚姻有沒有憧憬，天宇坦言：「（展開一段戀情）一定係向住結婚方向，但係慢慢落去好似唔係好順利，或者覺得去唔到嗰度（結婚）嘅，之後會再睇定啲先，但係依家開始年紀大、想有小朋友嘅話，又好似有少少趕。」豹哥即以過來人身份教路：「千祈唔可以急，我差唔多50歲先結婚，慢慢揀，先揀到一個真係好嘅。」豹嫂聞言插嘴說：「咁我哋決定唔生小朋友嘛，如果佢係想生……」搞鬼的豹哥聞言竟扮愕然謂：「吓？你唔生小朋友㗎？」場面搞笑。

承接上集，豹哥追擊「單身貴族」羅天宇對婚姻有沒有憧憬，天宇坦言：「（展開一段戀情）一定係向住結婚方向，但係慢慢落去好似唔係好順利......」

「婚姻係要有忍耐力，忍耐力就係要戰勝你嘅好奇心」

今集分享的真實故事花生指數十足，Winki說有一對三十多歲的夫婦，結婚數年感情穩定。兩人婚後在家中不時聽到隔籬屋「翻雲覆雨」的聲音，屋主是一名60多歲的油膩大叔，未幾，即有極震撼的奇遇發生在男事主身上。豹哥聽畢後即婚姻專家上身並分析說：「婚姻耐咗，你會受到啲莫名其妙嘅嘢引誘，之後你會好好奇，好奇就害死貓，好奇心係人類天生本性，婚姻係要有忍耐力，忍耐力就係要戰勝你嘅好奇心，你先維繫到婚姻。」

豹嫂聞言插嘴說：「咁我哋決定唔生小朋友嘛，如果佢係想生……」搞鬼的豹哥聞言竟扮愕然謂：「吓？你唔生小朋友㗎？」場面搞笑。

Yoyo問到豹哥、豹嫂曾否有過想出軌的時刻？豹哥Man爆說：「如果你（結婚時）立咗誓，同佢（另一半）講過我愛你一生一世，如果你做唔到嘅話，你根本就唔係男人，係咪呀？」

Yoyo再講到有人專揀「有婦之夫／有夫之婦」埋手，豹嫂聞言說：「有呢啲人㗎咩？」Yoyo道：「有，好多！」想知豹哥又有何獨特見解？

Yoyo問到豹哥、豹嫂曾否有過想出軌的時刻？豹哥Man爆說：「如果你（結婚時）立咗誓，同佢（另一半）講過我愛你一生一世，如果你做唔到嘅話，你根本就唔係男人，係咪呀？」Yoyo再講到有人專揀「有婦之夫／有夫之婦」埋手，豹嫂聞言說：「有呢啲人㗎咩？」Yoyo道：「有，好多！」想知豹哥又有何獨特見解？密切留意今晚播出一集。最後豹哥拿出結他伴奏，豹嫂大獻歌喉唱出《傾城》，為營火會畫上圓滿句號。

之後4位主持齊齊蒲吧Happy Hour，並大談昔日蒲吧史！Yoyo自揭蒲吧次數不多：「同朋友去過幾次，我仲會去跳舞添。」

之後4位主持齊齊蒲吧Happy Hour，並大談昔日蒲吧史！Yoyo自揭蒲吧次數不多：「同朋友去過幾次，我仲會去跳舞添。」諾懿追問有否艷遇時Yoyo直言：「有嘅，會有人行埋嚟話：『你好靚喎。』但係我冇Show佢。」其他人再問是否覺得酒吧沒有真愛，Yoyo即自認傳統：「可以喺酒吧咁樣撩一個女仔，即係慣犯！」講到酒後做錯事，諾懿笑言認識太太李潔瑩的第二天已經大醉，所以太太早已見盡他的醜態，他透露有一次在好友陳敏之生日飯局喝得酩酊大醉，結果李潔瑩做了一個窩心行為，令同場的伍詠薇讚賞不已，諾懿說：「老伍第二日打畀我，佢話呢個女仔得呀！」到底李潔瑩做了甚麼事？密切留意今晚播出的《香港婚後事》。