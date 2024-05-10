東張西望｜新何太疑現真身獲何伯餵水　行頭引房署查是否公屋富戶

TVB高收視資訊節目《東張西望》，近年採訪香港民生大小事，不時成為城中討論熱話。近日接連報導喪妻76歲老翁何伯，與年紀相差逾30載的內地女忘年戀，以致與幾名子女反目的故事，外界極大迴響，FACEBOOK「何伯＆何伯老婆關注組」已逾2.1萬會員，更引來房署回應會調查有否違規。



《東張西望》近日接連報導喪妻76歲老翁何伯，與年紀相差逾30載的內地女忘年戀。（《東張西望》截圖）

何佰指與太太結婚後，1五名子女反目，仲打電話鬧何伯太太。（《東張西望》截圖）

訪問中何伯提到原配去世九年後，於街市偶遇一名年輕逾30歲新歡，飲湯飲出真感情，短短兩、三個月便火速與其墜入愛河閃婚，惹來五名子女極力反對，何伯指細女更調走聯名戶口中450萬積蓄，疑防止父親受騙。《東張西望》上門訪問時，新何太身光頸靚，大曬何伯所送價值超過13萬元鑽戒及超過10萬元的名貴腕錶，銀碼記得相當清楚，提到2人結婚致何伯與子女反目，新何太承諾會照顧老公，啜泣但未見眼淚。

新何太身上的行頭估計起碼值36萬。(節目截圖)

新何太話隻錶係結婚禮物。(節目截圖)

鑽戒都超過13萬。(節目截圖)

何伯太太喊晒口。（《東張西望》截圖）

何伯太太喊晒口但未見眼淚。（《東張西望》截圖）

最近成立的「何伯＆何伯老婆關注組」中，有街坊爆料揭報稱46歲的新何太背景，指她虛報年齡其實是43歲，曾在內地2次結婚育有18歲兒子。有網民貼出疑似何太真樣，圖片中見二人在餐廳中同坐一邊，何伯細心遞水給何太，相處融洽。小紅書上亦有同類照片有眼利的網民認出所在地方是深圳新光華對面，二樓的新發茶餐廳。

FACEBOOK「何伯＆何伯老婆關注組」已逾2.1萬會員。（FACEBOOK截圖）

FACEBOOK「何伯＆何伯老婆關注組」有人指在深圳見到何伯與太太真身。（FACEBOOK截圖）

不少網民「福爾摩斯」上身，指節目中何太身上的行頭，估計起碼值36萬，加上何伯擁有450萬元資產，有人質疑是否違反了居住公屋的條件。有指房署正調查何伯有否違反公屋「富戶政策」，房屋署周四（8日）晚回應表示，已透過不同途徑收集的情報，初步掌握有關公屋單位的資料，現正跟進調查，重申如有租戶被證實違反與居住情況相關的租約條款，或虛報任何資料，均會按相關政策採取租約管制行動。

新何太在第一集時手持一個限量款H牌子「包包」。(節目截圖)