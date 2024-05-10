文詠珊演技獲肯定　劉嘉玲爆梁朝偉都推薦：他說這個電影很不錯

影后劉嘉玲首主持的綜藝節目《嘉人自友約》最新一集就邀請了「億萬票房女星」文詠珊（Janice Man）做嘉賓，她們相約在香港探索地道美食及文化。然而，在閒聊過程中，劉嘉玲談及對方給她的感覺好像是「公主」，做甚麼都有人服侍，頓時令Janice Man感到非常疑惑，氣氛有些少尷尬。

最新一集嘉賓是文詠珊。（影片截圖）

去年憑電影《消失的她》紅遍大江南北的Janice Man，演技獲得肯定，更憑該電影在去年奪得《第15屆澳門國際電影節》的「最佳女配角獎」，就連影帝梁朝偉都有看該電影，劉嘉玲在節目中表示：「是他（梁朝偉）叫我看的，他說這個電影很不錯。」令Janice Man相當開心。

《消失的她》紅遍大江南北。（影片截圖）

Janice Man好開心梁朝偉有看《消失的她》。（影片截圖）

而每當拍完一部戲Janice Man就會抽出時間去旅行散心，這個舉動是令她有更好時間去放鬆自己投入另一個角色：「在我自己習慣裏面，就是我拍完一個戲，我卸下一個角色，我一定要讓自己放空一下，盡量可以做到中間有一個隔空，那可以讓我掏空自己，然後再去準備下一個角色。」而每一個演員都自有一套方法去令自已放髮，而劉嘉玲就透露：「梁先生他的方法，他會把自己的頭剃光，然後他就徹底離開那個角色，重新再進入另外一個。」果然非常特別。

梁朝偉會剃光頭徹底離開角色。（劉嘉玲微博圖片）

劉嘉玲大談對Janice Man感覺。（影片截圖）

Janice Man除了演技了得之外，其靚模經歷、JM Tone英語等令不少網民印象深刻，曾被不少網民嘲諷做作。而未知是否受這一類新聞影響，劉嘉玲在她面前毫不客氣大談對她感覺，她表示：「今天跟你遊了一整天，我全方位地了解了你一下就你跟我之前對你的感覺有很大程度上的不一樣，我以前就是覺得你就是個公主，（為什麼是公主？）然後很多事情都是，你家裏面的人，你老公幫你安排，你的經紀公司幫你安排。」Janice Man聽後頓時感到愕然，皺着眉頭露出尷尬笑容，氣氛有一些不對勁。但因為經過有互動後，劉嘉玲對她卻有另一種感覺：「我現在發現你是很有主見第一個女孩子，所以人與人之間要多接觸多了解。」所以很多事情都不能先入為主，要經過相處才能真正了解一個人。