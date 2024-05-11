前港姐移英住千呎大屋素顏居家Look極樸素　性感不再做平凡人妻

現年31歲的歐陽巧瑩（Tammy）在2013年參選港姐奪得友誼小姐後簽約TVB，曾主持《3日2夜》、《山系女行Yama Girl》等節目，憑出眾身材令觀眾留下深刻印象，更被封為性感女神！2018年歐陽巧瑩與拍拖4年的「木偶哥」林師傑結婚，兩年後約滿離巢，2021年兩公婆更正式移民英國展開新生活。兩人前年曾在HOY TV節目《離鄉別井的故事》中公開移民後的生活，但近年少了更新社交平台，只會間中分享近況，早前歐陽巧瑩在IG曬出與老公及愛犬的合照，素顏出鏡的她非常樸素，與昔日性感女神形象相差甚遠！

歐陽巧瑩（Tammy）身材出眾。（IG@t.a.m）

不時大曬好身材。（IG@t.a.m）

2018年歐陽巧瑩與拍拖4年的「木偶哥」林師傑結婚。（IG@t.a.m）

歐陽巧瑩同林師傑在2021年10月正式離開香港，2022年曾在節目《離鄉別井的故事》中大談決定移民的原因及過程。（影片截圖）

與昔日性感女神形象差距甚遠！（影片截圖）

素顏出鏡的她非常樸素。（IG@t.a.m）

歐陽巧瑩同林師傑在2021年10月正式離開香港，2022年曾在節目《離鄉別井的故事》中大談決定移民的原因及過程，兩人在節目中透露移民最主要的原因是想追求快樂的生活及「空間」，林師傑更自爆移民前心情糾結：「點樣先可以開心？有一段時間，我長期都喺度諗點樣離開呢個世界！」為改變現況，兩人決定移民，歐陽巧瑩更一手包辦所有移民手續及文件，最後在短短3個月就帶同兩隻愛犬極速移民。

好Sweet。（IG@t.a.m）

間中分享近況。（IG@t.a.m）

兩人在節目中透露移民最主要的原因是想追求快樂的生活及「空間」。（影片截圖）

歐陽巧瑩直言不喜歡幕前生活，反而很享受移民英國後的生活模式。（影片截圖）

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歐陽巧瑩直言不喜歡幕前生活，反而很享受移民英國後的生活模式，兩人以約八千多港元租住一個千呎花園單位，還擁有三部車，而一向喜歡烹飪的歐陽巧瑩，又會鑽研不同菜式，但明顯「幸福肥」的她身形圓潤了不少，驚現雙下巴，節目播出後不少網民都感嘆女神大跌Watt！不過歐陽巧瑩近期似乎比起之前清減了不少，素顏上陣的她戴上圓框眼鏡，T恤居家Look更顯樸素，生活簡單，樂於做平凡人妻。

一向喜歡烹飪的歐陽巧瑩，又會鑽研不同菜式。（影片截圖）

明顯「幸福肥」。（影片截圖）

雙下巴明顯。（影片截圖）

昔日性感不再。（IG@t.a.m）

作風大膽。（IG@t.a.m）

T恤居家Look。（IG@t.a.m）