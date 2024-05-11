歌手2024｜楊丞琳發揮失準聲嘶力竭唱高音　網民：走音走到刺耳

內地綜藝節目《歌手2024》昨晚（10日）正式開播，節目有別以往不採取事前錄播，改為直播摸式，吸引不少觀眾捧場支持，討論度一直高居不下。不過亦因為直播原因，令不少參賽歌手的真實唱功原形畢露，當中楊丞琳唱出《帶我走》時發揮失準，似乎因太緊張令人聽起來相當費勁，處處都替她緊張，最終首輪競演只獲得第六名。

楊丞琳演唱《帶我走》。（影片截圖）

網民評語。（微博圖片）

節目更改為直播模式播出，歌手聲音沒經過修音原形畢露，呈現最真實的音樂給觀眾。而在第一輪競演中，楊丞琳就帶來金曲《帶我走》，並且重新編曲，讓不少網民發現其在演唱時大多以氣音唱歌，且換氣息非常之大，而且被發現低音發揮不穩定，且有幾處音準出現了問題，被網民嘲諷：「走音走到刺耳的程度」，及後未知是否為了後半段高音而鋪陳，其演唱的聲音愈來愈猛，似乎用力過猛的關係，在唱到「刻在心中拍打着脈搏」時，將「搏」唱至最高音並拉着長音唱，可見其已仰頭聲嘶力竭地唱，令人聽起來特別替她緊張，恐怕其走音。雖然整首歌順利完成，演唱可圈可點，但不少網民認為只是唱出KTV水平而已，沒有將歌曲的情感情緒發揮出來。

一開始氣息聲非常強。（影片截圖）

聲嘶力竭唱高音。（影片截圖）

對於首輪競賽的演唱，楊丞琳在事後接受採訪時就表明確實很緊張，坦言是次的表現比起平時的程度真的差很遠，望下一個舞台會更好。