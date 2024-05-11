母親節丨星二代才藝晒冷騷Quali　周家蔚遭細仔禁暴露竟因為…

適逢明日（12日）母親節，無綫推出特備節目《Mayanne小喇叭 加長版》，繼續由麥美恩（Mayanne）擔任主持、曾展望（GM）擔任助理主持，今晚（11日）8點翡翠台播映。本集邀來三個家庭包括林盛斌（Bob）、洪天明及周吉佩（吉吉）一家大細，分享親子趣事，大談育兒經，有笑有淚勁溫情。



（右）麥美恩、曾展望分別擔任主持和助理主持。

洪家（左起）：周家蔚、洪竟琋（JT）、洪天明、洪大仁（TJ）

林家（左起）：Pearl、Jaye、Kaye、Bob

周家（左起）：周吉佩、波仔、包包、Louise

洪天明與周家蔚育兒理念不一致？

節目開首，三個家庭先後「晒冷」騷quali，小朋友輪流表演擅長才藝，Bob三女林機兒（Kaye）和孻仔林道申（Jaye）分別表演藝術體操和跆拳道；洪天明細仔洪竟琋（JT）表演體操晒真功夫，並由大仔洪大仁（TJ）拉大提琴伴奏。吉吉則彈結他與仔女玩Jam歌，女兒周洛澂（包包）負責主唱，兒子周煥林（波仔）則擔任鼓手。談到培養子女興趣，天明認同Bob應讓他們自行選擇喜愛的興趣，而非單是滿足父母欲望，並坦言不認同太太周家蔚安排大仔表演大提琴：「我覺得呢個唔係佢強項，亦唔係學咗好耐，有時家長喜歡嘅嘢，無意間迫咗小朋友去做…要小朋友自己enjoy學嘅嘢，先pick up得好。」

Kaye表演藝術體操，大晒柔軟度。

細佬Jaye大耍跆拳道顯身手，身為爸爸嘅Bob興奮大叫！

細佬Jaye大耍跆拳道顯身手，身為爸爸嘅Bob興奮大叫！

周家蔚談小管家JT：「去水上樂園短褲都唔得」

正所謂「童言無忌」，自然經常「語出驚人」！周家蔚透露JT是小管家，曾坦言不接受媽媽衣著暴露：「佢唔畀我著泳衣，去水上樂園短褲都唔得。我問佢驚咩呢，佢話驚我cheat，每次阿仔管我，天明都喺後面笑！」吉吉太太Louise指波仔個性古靈精怪，令她「唔知好嬲定好笑」：「有次我話記得提媽咪買漱口水，佢就話『我知，牙肉萎縮嘛，你都40㗎喇』，呢個係廣告slogan！」波仔更即席神模仿廣告Tone，引發全場大笑。Bob亦藉此爆料指女兒越來越有反社會人格。一眾父母又分享調停子女打鬧絕招，到底是甚麼？密切留意節目！

洪家兄弟檔演出，哥哥TJ拉大提琴，細佬JT表演體操。

洪家兄弟檔演出，哥哥TJ拉大提琴，細佬JT表演體操。

洪天明坦言唔贊同大仔表演大提琴。

周吉佩父子父女檔jam歌。

周吉佩父子父女檔jam歌。

之後Mayanne又拋出「屋企邊個最惡」的「超．現實」快問快答問題，大部分子女投票覺得媽媽最惡，Pearl和家蔚均當選為「惡媽」；Bob還不時與天明握手表達「I know that feel bro」的心情，相當抵死！Mayanne還測試了小朋友對父母有多了解，在「默契大考驗」環節拋出「爸爸做咩最易激嬲媽咪」、「爸爸激嬲完點氹番媽咪」等，當中有小朋友踢爆爸爸愛玩手機，甚至有人嫌老婆「老」，究竟邊個咁大膽？

周家蔚同Pearl被選為「惡媽」。

周家蔚同Pearl被選為「惡媽」。

齋望Bob同天明握手，已經聽到「I know that feel bro」！

Bob感激Pearl教仔女教得好

爆完一輪「童言無忌式」家事，子女親自DIY母親節卡送給媽媽，更和爸爸親吻媽媽以表愛意，溫馨滿載錄影廠；爸爸們亦藉此向太太發表愛的宣言，感謝她們一直以來無條件為家庭付出，當中天明的話令家蔚感動得熱淚盈眶：「其實佢比較想專注事業，但為咗我放棄咗，仲為咗我生小朋友，而我同其他家庭唔同，成日唔喺度，佢一個人好辛苦……我覺得佢真係好唔容易，真係要thank you媽咪。」身為一家之主的Bob為擔起頭家努力在外賺錢，他感謝Pearl「一打四」將頭家打理得妥妥當當：「細路都好生性、好明白（事理），我就覺得（自己）點辛苦都值得。」吉吉則感謝Louise在其每個人生低潮期均陪伴在側。

細仔嚴管家蔚衣著，原因竟然係擔心媽媽對爸爸不忠？！