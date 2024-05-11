東張西望｜自稱何伯妻好友要求刪群組兼道歉　預告會採取法律行動

最近TVB節目《東張西望》接連報導有關一名76歲何伯經經歷喪妻傷痛後，他與相差30載的內地女性有一段忘年戀，後來導致家人反目，家中的幾名子女極度不滿，因此成為觀眾的討論話題。FACEBOOK「何伯＆何伯老婆關注組」現階段已經有4萬人加入，而最受關注的是有關何伯的資產是否違反住公屋的條件，更一度引來房署回應會就事件調查，是否有出現違規。

《東張西望》報導76歲何伯與相差30載的內地女性有一段忘年戀的感情，因此成為觀眾的討論話題。（《東張西望》截圖）

在節目中播出有關於訪問何伯的片段，主角何伯分享喪妻九年後，在街市緣份遇上年輕逾30歲的內地女士。他繼續指兩位因為飲湯而產生感情，三個月後便決定閃婚，因此遭到家中的五位子女極力反對。他透露細女刻意調走聯名戶口的450萬積蓄，防止父親受騙。而在節目當中，何伯的年輕太太大曬13萬元鑽戒及超過10萬元的名貴腕錶，她提到老公的子女反對這段婚姻，不過依然會承諾照顧老公，期間一度皺眉啜泣，但未見有眼淚流出。

何伯的年輕太太大提到老公的子女反對這段婚姻，一度皺眉啜泣，但未見有眼淚流出。。（《東張西望》截圖）

FACEBOOK「何伯＆何伯老婆關注組」中的其中一位成爆料指現任的何太其實並不是46歲，真實年齡是43歲，並且在內地結過兩次婚，以及育有18歲的兒子，刻意虛報有關真實年紀。另外還有網民分享在深圳遇見何伯與太太溫馨在茶餐廳用餐的照片。有網民指出何太身上的行頭已經超過36萬，再加上何伯有提及自己擁有450萬資產。

對此房屋署調查何伯有否違反公屋「富戶政策」，並在周四（8日）晚回應表示，已透過不同途徑收集的情報，初步掌握有關公屋單位的資料，現正跟進調查，重申如有租戶被證實違反與居住情況相關的租約條款，或虛報任何資料，均會按相關政策採取租約管制行動。

有網民分享在FACEBOOK「何伯＆何伯老婆關注組」深圳遇見何伯與太太溫馨在茶餐廳用餐的照片。（FACEBOOK截圖）

昨日（10日）有一名自稱何太的朋友以匿名參與者身份在群組表示：「我是何太的朋友，所有「何伯&何伯老婆關注組」未有退出群組的成員，我希望你們注意一下你們言論的嚴重性，因為你們目前的行為不單止對何太構成誹謗還有霸凌。我在這裏繼續要求「何伯&何伯老婆關注組」的管理員李國永David Li 快速刪除這個群組，並對公眾傳媒向何太道歉以示何太的清白，否則何將不得不採取法律行動，沒有人想接受這個後果。」

另外自稱何太的朋友更指出只要是有份參與加入「何伯&何伯老婆關注組」的所有成員在此刻前退出群組，就可以避免進一步的麻煩。不過強調退出後要向後向何太道歉認錯，最後重申如果有人轉發、分享或邀請他人加入「何伯&何伯老婆關注組」，何太將不得不採取法律行動，追究有關法律責任，提醒各位網民要有自知之明，好自為之。

自稱何伯妻好友要求刪群組，並預告何太會採取法律行動。（FACEBOOK截圖）