睇戲遇情侶瘋狂討論劇情勁騷擾　駱胤鳴man爆老公一句即收聲

睇戲時被隔籬位或附近的陌生人交談聲音「阻住晒」，應該怎樣做？大聲開鬧：「嘈夠未？」還是細細聲拍膊頭說：「細聲少少，唔該。」而「樂印姊妹」駱胤鳴就分享了她的老公一個「MAN爆」而又聰明的做法。



有網民表示與男朋友睇《九龍城寨之圍城》的時候遇到奇怪阿叔。（《九龍城寨之圍城》劇照）

有網民在Threads上表示，與男朋友睇《九龍城寨之圍城》的時候，在場有個「阿叔」在出片頭監製、導演、演員名的時候，逐字逐字大聲朗讀出來。這位網民當時就大聲地與男友說：「個阿叔盲㗎？要讀啲字出嚟睇戲。」不過她的男朋友反而叫她「收聲」。就在她與男朋友「激情對話」之際，這位「阿叔」亦再沒有出聲逐字讀字幕。

駱胤鳴和老公彭嘉彬（哈士彬）。

彭嘉彬（哈士彬）呢舖係型嘅。（IG圖片）

駱胤鳴也在留言區分享自己的故事，故事中她的老公彭嘉彬（哈士彬）並沒有如樓主的男友叫女友「收聲」，反而是「Man爆」替自己的太太出聲。駱胤鳴寫道：「我老公試過大聲問坐隔離位一對討論劇情嘅男女：『不如一齊傾呀？』嚇到呢對男女唔敢再推理落去，而我心心眼咗成個星期。提醒你男友，記住槍口要一致對外呀」

彭嘉彬（哈士彬）呢舖係型嘅。（IG圖片）

憑參與第一屆《超級巨聲1》而出道的歌手駱胤鳴，2014年曾組成「SIS樂印姊妹」出道，其後2016年單飛繼續發展。2019年駱胤鳴與拍拖5年的電台DJ彭嘉彬結婚，婚後駱胤鳴經常會將與老公之間有趣的互動「擺上網」，意外地受到網民熱烈歡迎。