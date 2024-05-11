前港姐相約「御用阿媽」提早過母親節　曾為愛退出娛圈多年零走樣

現年48歲的黃𨥈瑩在1994年參選港姐獲得最上鏡小姐後入行，直至2011年約滿離巢，並轉職美容行業，甚少露面，只會間中出席聚會。日前關寶慧在IG曬出一張聚會照，並寫道：「預祝各位#母親節快樂🌹#dinner #happy #friends #好味」相中所見，前TVB金牌監製潘嘉德、盧宛茵、黃𨥈瑩、黎海珊都有出席飯局，當中黃𨥈瑩身穿卡其色西裝褸，頭戴Cap帽，一身打扮簡單又不失氣質，保養得宜的她皮膚依然白滑緊緻，蘋果肌飽滿且自然，狀態相當好，多年來都Keep住純天然靚樣！

提早過母親節。（IG@emilykwanpowai_4544）

盧宛茵與黎海珊曾在《卡拉屋企》中飾演母女。（IG截圖）

今年1月聚會。（IG@emilykwanpowai_4544）

前TVB監製潘嘉德、關寶慧、盧宛茵、黃𨥈瑩、黎海珊、蘇恩磁、鍾志光及林秀怡等都有現身。（IG@ceciliaso666）

黃𨥈瑩入行後首部參演的劇集就是《餐餐有宋家》，劇中她與古天樂飾演姊弟「宋富」同「宋貴」，而「御用阿媽」盧宛茵就飾演他們媽媽「常開心」，黃𨥈瑩更因此劇與古天樂擦出愛火，成為古天樂入行以來唯一承認過的女友。兩人拍拖期間古天樂被爆出曾有過案底，令演藝事業大受打擊，但當時黃𨥈瑩不離不棄，一直陪伴在他身邊支持他，可惜兩人拍拖7年分手收場。有指黃𨥈瑩當年更為愛情半退出演藝圈，直至分手後才再活躍幕前，至2011年約滿離巢，近年生活極低調，但仍與圈中好友保持聯繫，不時出席聚會，每次露面都令人驚喜。

黃𨥈瑩入行後首部參演的劇集就是《餐餐有宋家》，她更因此劇與古天樂擦出愛火。（影片截圖）

成為古天樂入行以來唯一承認過的女友。（影片截圖）

可惜兩人拍拖7年分手收場。（影片截圖）

黃𨥈瑩不時出席聚會。（IG@koei_koei）