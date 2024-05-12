甘比罕有受訪談吐盡現貼地隨和一面　網民：終於知大劉點解揀佢

華人置業集團行政總裁兼劉鑾雄（大劉）太太甘比（陳凱韻）於疫情期間開始愛上勾織，更開設自己的勾織專門店和工作坊，並不定期擔任駐場勾織導師，不少名人都收過甘比的作品，亦曾跟她上課，如：鍾楚紅、楊千嬅、鄭秀文、何超欣、奚夢瑤、江美儀、唐詩詠等。

楊千嬅也是甘比的鈎織學生。（IG@happyyarn_kimbee）

已故賭王何鴻燊四房女兒何超欣、新抱奚夢瑤都有跟甘比上堂。（小紅書照片）

為了推廣自己的店舖及勾織文化，甘比開舖後不時接受各大媒體訪問，分享創業經過及育兒心得等，近日她接受網台「BBO | Black Box office」訪問的短片，一晚已有近8萬人觀看， 不少人都驚訝甘比親自勾織的手工製品價錢比想像中相宜得多，另外由於甘比過往不常受訪，很多觀眾大讚她原來比想像中溫柔、友善、真誠和貼地，雖然是女首富但毫無架子，更明白為何見盡女明星的大劉，最終會情歸甘比！

甘比由去年10月到現在，已鈎織了過千件產品，自己當然也成為了舖頭的生招牌。（IG@happyyarn_kimbee）

甘比以往不常受訪，自從開舖後多了做專訪，網民也發掘出她私下的一面，並讚她個性討好，難怪深得大劉疼錫。（IG@kimbeechan_official、tommy_mixedfatboy）

甘比穿著自己手織的服飾，教主持人混血肥仔織了一個袋，過程中相當溫柔地鼓勵對方，盡顯慈母本色，貴為超級富婆的她又識講笑說主持人織嘢「手鬆」，笑稱：「咁我唔問你借錢喇！」令對方即回敬：「都好難。」當混血肥仔讚她織得很快，贏了自己，甘比笑說：「我唔贏你，我就弊家伙啦，係咪呀？」之後她大爆天后兼好友鄭秀文（Sammi）指定要織「一嚿屎」，講到興起時，甘比又興奮拍手。

甘比的閨密鄭秀文、鍾楚紅都有去她的勾織店打卡，Sammi更叫她教自己織一嚿屎。（IG@happyyarn_kimbee）

訪問中甘比表現得友善親切，坦言過往生活節奏太急，覺得自己如像「逼害」秘書一樣，後來才學會放慢步伐。講到學勾織緣由，甘比說是因為有日囝囝想要兩件冷製的東西，叫甘比造給他，但甘比買冷時，老闆娘卻說不能教她，於是她便唯有自己上網找教學，慢慢發現這個過程很療癒，不足半年已勾織了過千件成品。不少人以為甘比親手織的產品必定很貴，但主持人隨手執起一個袋，只是$480，比想像中平，甘比更說：「好平㗎喇！有啲仲平！有啲一百蚊唔使呀！」甘比表示這些東西人人都織到，不會因為是她所織就貴了，所以儘管同事叫她定價高一點，她都堅持貼近市價。

甘比在疫情期間培養出勾織興趣，並將興趣發展成事業，開設了自家勾織店。（歐嘉樂攝）

甘比無端端走去學鈎織，原來是因為兒子劉仲學的一句話。（IG@kimbeechan_official）

她又分享有次與一位媽媽客人的對話，言談間對方哭到滿臉是淚，說細女已經過身，身為人母的甘比都強忍淚水，課堂後與對方擁抱，拍一拍她表示支持，又送她小禮物。她認為學鈎織可以是心靈療癒以及幫婦女找到存在感的方式。最後，她還推介主持人可以用毛冷織被給女兒。

比起過往打理華人置業，甘比說自己今次首度創造出屬於自己的生意，學到很多，且大小事都一腳踢，就連紙巾盒都自己換。（資料圖片/歐嘉樂攝）

網民睇完訪問後，都一面倒激讚甘比，留言：「好欣賞甘比，睇得出佢係一個心地善良，好真誠嘅人！就算宜家嫁咗個有錢老公，佢都冇變到，仲依然關心弱勢社群。大劉娶咗佢真係幾生修到！」、「甘比好得意好真誠」、「甘比～好有同理心＆好貼地」、「終於知劉生點解會揀甘比」、「唔怪得佢行到而家呢個地位，真係有個人魅力之處」、「未睇呢條片之前, 覺得甘比都係一個高不可攀的富人…睇完之後，甘比竟然可以這樣貼地，這樣隨和…」「原來甘比係咁得意。把聲同語氣幾似Sammi 。」