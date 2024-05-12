東張西望｜新何太親餵「迷魂湯」　何伯反擊網民：我愈飲愈精神！

《東張西望》早幾集報道過76歲老翁「何伯」喪偶後結識到比他年輕30年，從內地到港的女士。何伯表示兩人於街市認識，她在自己報紙檔對賣菜，後來她經常煲靚湯給給何伯，「煲吓煲吓」就煲出了愛情，兩人認識不到半年後就結婚。



何伯太太喊晒口。（《東張西望》截圖）

東張西望｜何伯76歲忘年戀識一個月討100萬 何太爆喊：仔女咁對佢

可是，發展就如《家族榮耀》等爭產劇一樣，「新何太」希望何伯打本100萬給她做飲食生意，而怎料東窗事發，遭到何伯的5名仔女極力阻止，本身何伯與細女的聯名戶口內有450萬家期存款，期限一過正當何伯打算取錢時，450萬就被細女盡數提走，只剩下千多元。何伯亦與5名子女決裂。最令網民感到有「蠱惑」的是，「新何太」穿金戴銀上《東張西望》接受訪問，絲毫不掩飾她從「老公」何伯收到的珠寶首飾名牌包包。

睇唔出何太今年43歲......（截圖）

何伯太太喊晒口。（《東張西望》截圖）

東張西望｜預告何伯新何太將再現身 證明真愛：阿叔畀咗肉體我

《東張西望》集數播出後，引起全城關注討論，更有人在Facebook成立「關注組」討論何伯何太的事蹟，有人爆「新何太」是慣犯，曾經三度結婚在內地有兒女有樓，也有人爆出「新何太」因事件而敗走大陸。不過！近日何伯何太又再接受《東張西望》訪問，今日（12/05）一集中，兩人更在鏡頭前秀恩愛，何太更大爆：「佢畀咗肉體我」、「先證明到人哋係真愛」、「唔通有錢就唔係真愛咩」。精彩程度好睇過TVB爭產劇！

東張西望｜何伯友人「命令」48小時刪除關注組 網民：好大嘅官威

今日一集的片尾預告中，何伯何太在鏡前大秀恩愛，何太絕地大反擊，說：「冇呢回事，我點解要當佢獵物？我當佢係寶，好唔好？啲人真係奇怪。」面對5個子女反擊，何太也說：「佢再娶嘅女人唔係我，佢哋一樣反對，你信唔信？」

新何太大大反擊。（《東張西望》截圖）

新何太親餵何伯飲湯。（《東張西望》截圖）

何伯相當受落。（《東張西望》截圖）

新何太愈講愈嬲，更大爆何伯的5個子女「謀家產」。她說：「因為......為咗繼承權嘛，爭遺產。因為我名正言順成為合法夫妻，就可以爭遺產。佢哋冇嗰個權，就先下手為強。」有網民指「新何太」灌「迷魂湯」，何伯亦相當激氣，說：「啲人話飲迷魂湯飲死你，啲湯有毒。飲死我？我愈飲愈精神呀！」片段中新何太更在鏡頭前餵何伯飲湯。