CHILL CLUB完整名單｜Anson Lo奪年度男歌手　姜濤得至尊歌手獎

ViuTV舉辦的《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 23/24》昨日（12日）在亞洲國際博覽館舉行，今年頒獎禮以「人人樂壇 音樂第一」為主題，頒獎禮一共設立20個獎項頒發予不同的歌手。

ViuTV舉辦的《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 23/24》今日（12日）在亞洲國際博覽館舉行。(節目截圖)

而《CHILL CLUB頒獎禮2024》的完整得獎名單如下：

「Chill Club年度流行歌曲獎」：盧瀚霆（Anson Lo）《浪漫殺死巨蟹座》



「Chill Club評審團表揚獎 流行歌曲」：

張敬軒《隱形遊樂場》

湯令山（Gareth T）《緊急聯絡人》

陳蕾《窮人的薔薇》



「Chill Club年度搖滾歌曲獎」：Dear Jane《浮床》



「Chill Club評審團表揚獎 搖滾歌曲」：

RubberBand《宇宙大王》

Tyson Yoshi《你不會一輩子的愛上我》

Dear Jane《時間管理大師》



「Chill Club年度節奏藍調歌曲獎」：張天賦（MC）《世一》



「Chill Club評審團表揚獎 節奏藍調歌曲」：

李幸倪（Gin Lee）《單戀這件小事》

馮允謙（feat. Marf邱彥筒）《All That I Want》

張天賦（MC）《世一》



「Chill Club年度跳唱歌曲獎」：盧瀚霆（Anson Lo）《MONEY》



「Chill Club評審團表揚獎 跳唱歌曲」：

COLLAR《idc》

李幸倪（Gin Lee）《Dum Dum》

MIRROR《RUMOURS》



「Chill Club年度新人組合」：Beanies



「Chill Club年度新人女歌手」：歸綽嶢（Nancy Kwai）



「Chill Club年度新人男歌手」：邱士縉（Stanley）



「Chill Club年度作曲人」：徐浩



「Chill Club年度編曲人」：黃兆銘



「Chill Club年度監製」：Edward Chan



「Chill Club年度填詞人」：黃偉文（Wyman）



「Chill Club年度唱作歌手」：林家謙



「Chill Club年度組合」：MIRROR



「Chill Club年度樂隊」：Dear Jane



「MOOV大數據至尊歌手」：張敬軒、姜濤、張天賦（MC）



「Chill Club年度女歌手」：Serrini



「Chill Club年度男歌手」：盧瀚霆（Anson Lo）



「Chill Club年度男歌手」：盧瀚霆（Anson Lo）。(節目截圖)

「MOOV大數據至尊歌手」：張敬軒、姜濤、張天賦（MC）。(節目截圖)

「Chill Club年度女歌手」：Serrini。(節目截圖)

「Chill Club年度組合」：MIRROR。(節目截圖)

「Chill Club評審團表揚獎 跳唱歌曲」：COLLAR《idc》 。(節目截圖)

「Chill Club年度新人男歌手」：邱士縉（Stanley）。(節目截圖)

「Chill Club年度新人女歌手」：歸綽嶢（Nancy Kwai）。(節目截圖)

「Chill Club評審團表揚獎 節奏藍調歌曲」：張天賦（MC）《世一》。(節目截圖)

「Chill Club評審團表揚獎 節奏藍調歌曲」：李幸倪（Gin Lee）《單戀這件小事》。(節目截圖)

「Chill Club評審團表揚獎 節奏藍調歌曲」：馮允謙（feat. Marf邱彥筒）《All That I Want》。(節目截圖)