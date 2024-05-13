王嘉爾人氣令友誼變質患「社交恐懼」？　盼35歲前組織家庭

由黎芷珊主持的《澳芷珊約您》第四集的嘉賓是王嘉爾（Jackson），一位前港隊劍擊運動員，隻身到韓國當練習生、以男團GOT7出道，再單飛發展、粉絲遍佈全球的歌手，演藝生涯到底有多艱辛？芷珊除了直擊其首個巡唱中國區第一站澳門演出，還與久未以廣東話受訪的Jackson進行深度專訪，探討萬人迷的內心世界。



王嘉爾（Jackson）覺得自己嘅演藝事業似《西遊記》，旅途一樣係往西方世界發展。

王嘉爾（Jackson）世界巡迴演唱會澳門站

王嘉爾（Jackson）世界巡迴演唱會澳門站

不少人將人生重要事情以紋身記錄下來，Jackson身上有不少別具意義的紋身，他與芷珊分享其中手臂上的《西遊記》剪影紋身，背後故事原來與其演藝事業有關：「媽媽係上海人，每年暑假會返上海，打開電視百分之八十以上都播緊《西遊記》，everything’s《西遊記》、《西遊記》……對我長大好大影響。而我做藝人、歌手，做作品分享畀更多人睇，呢個journey其實都係to the west（往西方世界進發）。」

芷珊送鹹竹蜂畀Jackson騷前開聲飲。

芷珊承認VVIP十指緊扣環節係「自肥」！

芷珊承認VVIP十指緊扣環節係「自肥」！

「恐嚇」10年後自己：好自為之！

現年30歲的Jackson有樣有才華，風靡天下萬千少女，為何仍是單身狗一名？他向芷珊坦承渴望談戀愛，不但希望在35歲前成家立室，更盼望早日成為人父，與子女能如朋友般關係：「我想見佢哋耐啲，想同佢哋成為朋友，一齊去飲酒、跑步、打波。」他對於感情事從不強求，一切順其自然，但人漸成長卻令他變得內向，甚至出現社恐：「本身好active、好開朗，同人好快做到朋友，但時間耐咗，覺得自己有少少冇咁想社交。我以為係好friend嘅、真心嘅，但最尾好多時唔係咁。」芷珊問到想跟10年的自己說甚麼，他笑言沒有話要說，繼而驚爆10年後不再活躍幕前：「佢自己好自為之！我覺得唔會再喺呢個圈度，（唔好嚇我，你啲粉絲聽到會癲㗎！）呢個係我嘅選擇、我嘅人生，我想生活、我想創作，我覺得我嘅強項係創作，而唔係淨係幕前。」

Jackson恨拍拖，希望35歲前成家立室，同子女關係似朋友。

Jackson恨拍拖，希望35歲前成家立室，同子女關係似朋友。

Jackson仲話10年後應該會轉型幕後，唔再活躍幕前。

JACKSON仲話10年後應該會轉型幕後，唔再活躍幕前。

「在乎、愛嘅人喺度，嗰個就係屋企」

芷珊每集都會要求嘉賓分享一個小秘密，Jackson透露近十多年根本沒有固定的屋企，讓人心酸的是就算回到香港的家，感覺也像酒店一樣：「我好在乎、好愛嘅人喺度，咁嗰個就係屋企。今次阿爸阿媽嚟，感覺好似行入佢哋間房咁，有種energy。」香港土生土長的Jackson，指香港給他家的感覺，希望完成工作盡快回港。及後Jackson大膽要求芷珊分享小秘密「回禮」，芷珊指台上與Jackson十指緊扣的VVIP專屬零距離體驗，其實是「自肥」項目：「開頭係（製作組）一個設計，但其實呢件事係我一直以來嘅心願。」芷珊對Jackson讚不絕口，不但大讚他是一個不節不扣的細心暖男，人氣紅透半邊天依然謙卑踏實，全程素顏受訪更無半點偶像包袱：「佢想用最真實、最舒服狀態同我傾偈。」、「雖然擁有千千萬萬個fans，但畀我感覺仍然好踏實、冇飄（囂張）嘅感覺，總括嚟講，越認識王嘉爾個人，係會越鍾意佢。」