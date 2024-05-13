余文樂舊愛曬火辣開窿水著迎夏日　曾患癌前病變為生B打針雪卵

現年36歲朱韻韻（Angel）模特兒出身，近年成功轉型成為KOL，但她並沒有因此埋沒其175CM的Model身形，不時在社交平台派福利圖。

模特兒出身的Angel大曬火辣水著。（IG@angelchu）

身形平均。（IG@angelchu）

踏入夏天，朱韻韻即向一班網民大排冰淇淋，她今日在社交平台上載了一輯水著相，並寫上：「Hello Summer」。雖然只是一件頭泳衣，但剪裁相當有意思，上位對下及腰間位置均通窿見肉，有點多餘贅肉都駕馭不到，但對朱韻韻來說完全沒有，加上一對修長美腿，展現出其索爆身段，可謂又型又性感。

Angel笑得好開心。（IG@angelchu）

吸睛度爆燈。（IG@angelchu）

而面前狀態極佳的朱韻韻，之前也經歷過一段難捱的日子，她於2022年曾拍片自爆患上癌前子宮頸癌前期病變，要接受電圈切除手術，雖然手術後傷口大量出血甚至見暈，幸好其後已康復。而之後，朱韻韻又為生B去雪卵，更為了雪卵即使超怕打針都克服，每日親自在肚子上打排卵針，最後成功攞出17粒健康的卵寶寶。

Angel自爆患上癌前病變，更瞞住父母進行電圈切除手術，術後天一度大出血而暈倒在家，幸現已康復了！（IG@angelchu）

Angel之前回想這段經歷都忍不住流淚！（影片截圖）

朱韻韻當時直言完成取卵手術，讓她放下心頭大石，並表示：「很開心在我身體狀態好的時候為將來做好準備，希望將來不要讓人生留下任何遺憾，女生也不用因為年齡的限制要去想結婚生孩子這件事」，果然是一個堅強又勇敢的女仔。

Angel為生B克服打針雪卵。（IG@angelchu）

Angel貼上針筒相，為生B她明明極怕打針，都克服恐懼每日親自在肚子上打針。（IG@angelchu）

+ 18