無綫法律女神到台灣世外桃源大解放　溫泉中曬驕人上圍勁震撼

現年34歲的魏韵芝（Joyce）參加2016香港小姐競選，雖然最終20強止步，但就成功闖入娛樂圈，入行初期，講得一口流利英文的她，加入明珠台生活資訊節目《港生活·港享受》主持行列，同時也有主持《東張西望》和《流行都市》，但要數到「起朵作」，一定是盛產女神的《3日2夜》，該集與她與伍樂怡和鄺潔楹到馬爾代夫拍攝，騷出其豐滿誘人的Body，令觀眾印象深刻。

魏韵芝曾與伍樂怡和鄺潔楹到馬爾代夫拍攝《3日2夜》，3人被封「黃金組合」。（IG@joycengai）

魏韵芝節目中騷出其豐滿誘人的Body，令觀眾印象深刻。（電視截圖）

魏韵芝向來不吝嗇展示自己美好身段。（IG@joycengai）

美人美景。（IG@joycengai）

好身材。（IG@joycengai）

陽光與海灘。（IG@joycengai）

向來不吝嗇展示自己美好身段的魏韵芝，今日（13日）又發功，她在社交平台分享到台灣烏來馥森阪治Trio溫泉的影片，影片開頭魏韵芝穿上一條低胸貼身的連身裙，欣賞溫泉附近的優美景色，環境清幽。

魏韵芝在社交平台分享到台灣烏來馥森阪治Trio溫泉的影片。（IG@joycengai）

環境相當清幽。（IG@joycengai）

鏡頭一轉，魏韵芝已換上黑色比堅尼。（IG@joycengai）

當然不少得影靚相打卡。（IG@joycengai）

在這世外桃源中，魏韵芝心、身似乎都獲得釋放，鏡頭一閃，她已換上一套黑色比堅尼，在美景下大擺pose影相打卡。隨後，魏韵芝更將行動升級，享受著溫泉同時，並以正面示人，傲人身材表露無遺，火辣程度令不少網民都看到熱血沸騰。

魏韵芝以正面示人，傲人身材表露無遺。（IG@joycengai）

樣子甜美。（IG@joycengai）

不少網民看到熱血沸騰。（IG@joycengai）

世外桃源。（IG@joycengai）

除了樣靚身材正外，魏韵芝背景也非常猛料，出生於富裕家庭，外公是關之琳的富商前夫王國旌，媽媽經營高級餐廳，而哥哥就是鄧紫棋（G.E.M.）的造型師男友魏俊傑（Mark）。魏韵芝3歲就隨爸爸移居外國生活，直至父母離異才回流香港，畢業於英國倫敦政治經濟學院法律系的她，更取得香港中文大學法律學院法學專業證書，曾於律師行任職事務律師兩年半，但最後還是放棄律師高薪厚職去參選港姐。最近，魏韵芝憑著早前的《LAW霸女神》及最近《早D知早D醫》，再次獲得網民注意。

魏韵芝哥哥就是鄧紫棋（G.E.M.）的造型師男友魏俊傑（Mark）。（IG@joycengai）

支持G.E.M.。（IG@joycengai）

魏韵芝與森美、戴祖儀（Joey）、賴彥妤（Vivienna）、和王嘉慧（Cathy）主持節目《LAW霸女神》。（IG@joycengai）

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