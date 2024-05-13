Tyson Yoshi代林家謙領獎稱「係你哋廢」　本尊引梁朝偉名言回應

昨晚（12日）的《Chill Club推介榜年度推介23/24》上，林家謙高票獲得「年度唱作歌手」獎，但他缺席頒獎禮的緣故，獎項就由好友Tyson Yoshi代領，Tyson再邀Serrini上台一齊代講感受。Tyson在台上搞笑問：「而家係咪我講乜都入佢數？『唔係我勁，係你哋廢』。」令全場拍掌爆笑；而Serrini則即場「𢱑撈」表示：「佢首《小林不動產》都係我寫㗎。」還自言：「我係一個比佢好啲嘅唱作人！」

Tyson Yoshi突然被司機叫他代林家謙攞獎，他笑說：「而家係咪我講乜都入佢數？『唔係我勁，係你哋廢』。」（梁碧玲攝）

Serrini則說：「我係一個比佢好啲嘅唱作人！」（梁碧玲攝）

ViuTV官方圖都用了Tyson Yoshi代領獎的照片配落林家謙個名。（ViuTV）

林家謙引用了這張改圖，換成最新頭像，網民笑說家謙大隻咗好多！（IG@terencelam0903）

而事後網民就笑稱，兩位是不是用「上台亂講嘢」逼使林家謙下屆一定要出席頒獎禮自己講感受。對於Tyson的一番「豪言」，有網民就改圖，將劉嘉玲早前代梁朝偉領獎的感言，與Tyson Yoshi和Serrini的代領感言比較，林家謙亦因而在社交平台引用梁朝偉當時的名言：「唉，千祈唔好咁講！」回應。

林家謙缺席頒獎禮，結果俾朋友亂講嘢入佢數。（IG@terencelam0903）

對於「唔係我勁，係你哋廢。」林家謙引用梁朝偉金句回應。（Threads@terencelam0903）

梁朝偉上月第六度獲封金像影帝，由於他身處外地拍戲，由太太兼經理人劉嘉玲領獎，自己則越洋以視像形式講感受。劉嘉玲感動說：「我知道梁朝偉攞獎，好多人會話『又係佢啊？畀啲機會人啦。』我咁多年喺佢身邊，佢真係好偉大嘅演員，普通一個演員會付出100分嘅努力，但佢付出咗500、1000分嘅努力，香港有好偉大嘅演員。」一向內斂怕醜的梁朝偉，即謙稱自己只是好演員，稱不上是偉大演員，多番說：「唉！千祈唔好咁講！好演員OK，但係偉大就唔好喇！」、「哎呀！唔係偉大呀！」、「大家都付出咗好大努力嘅！」