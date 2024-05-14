家族榮耀之繼承者1-5集劇透｜羅子溢驚爆身世　唔係一家人成關鍵?

《家族榮耀之繼承者》於翡翠台五月十三日起逢星期一至五晚上八時三十分播映。

《家族榮耀之繼承者》劇情大綱：丘皓兒(佘詩曼飾)是丘家不得勢的長孫女，從小爭強好勝、事業心極強的她相信自己絕對有當家族繼承者的能力。然而，重男輕女的丘老太爺丘瀚洋(劉江飾)一直將唯一的男孫丘智斌(羅子溢飾)視為繼承人進行培養，丘皓兒則被冷落，更一直被集團副主席、二叔丘守義(羅嘉良飾)打壓，英雄無用武之地。丘老太爺突然病重，留下令眾人譁然的委託書，反常地委託孫女丘皓兒全權代理集團主席的工作。丘皓兒面對丘守義、丘智斌一房人等的質疑與阻撓，憤然應戰，在律師前男友高浚(林峯飾)的暗中幫助下，力證委託書的真實性，坦然接下代理主席一職。然而沒多久丘老太爺突然離世，留下一錘定音的遺書，丘家產業仍是落在丘守義、丘智斌父子手中。一場豪門爭鬥表面上看塵埃落定，暗裡卻隨著丘智斌的真實身份被揭發，走向全新篇章。

一切由劉江昏迷開始。（劇照）

《家族榮耀之繼承者》第一集 (05/13)

丘氏集團第三代丘佘詩曼才能出眾，卻因女兒身不受重用，堂弟羅子溢作為唯一男孫，卻已是行政總裁。羅子溢與父親羅嘉良想背著爺爺劉江經營賭業，劉江發現後大發雷霆，之後突然中風昏迷，此時律師公佈一份令大家譁然的委託書。

佘詩曼為為代主席。（劇照）

《家族榮耀之繼承者》第二集 (05/14)

佘詩曼在出任代主席首日便以涉嫌賄賂及偽造文件案被請回警署協助調查，羅嘉良斥策劃此事的羅子溢不智。林峯出謀獻策，許紹雄收買證人製造車禍，佘詩曼因證人失憶而被撤銷指控，並恢復職務，更在董事會上叫停了賭場項目的投票…

林峯出謀獻策。（劇照）

《家族榮耀之繼承者》第三集 (05/15)

羅子溢向佘詩曼施壓，暗示賭場項目勢在必行，但佘詩曼發現丘氏集團與南美賭王之間的帳目有問題，林峯知道以後幫她調查，項目最終被阻止。羅嘉良這時才知道原來羅子溢是想透過這項目騙公司錢，但為了保住兒子，只能請佘詩曼原諒。

羅嘉良能忍則忍。（劇照）

《家族榮耀之繼承者》第四集 (05/16)

佘詩曼請林峯吃飯，梁靖琪假裝遇險騙林峯去救她。陳瀅接清潔工告余安安一案，余安安找林峯幫忙，佘詩曼、陳瀅和林峯問清潔工才知是陳靜教唆，林峯請羅嘉良叫余安安道歉解決事件。羅子溢再提出開賭場遭羅嘉良反對，無意中得知自己身世。

羅子溢身世成疑。（劇照）

《家族榮耀之繼承者》第五集 (05/17)

羅嘉良說出孩子調包的事。林峯帶劉浩龍救了陳瀅。佘詩曼勸林峯與梁靖琪劃清界線。羅子溢與張鳳妮相認。陳靜成為Y&N業務總監，遇到劉芷希，劉芷希讓陳靜簽自己的藝人，其中一個是陳靜表妹。佘詩曼、許紹雄發現羅子溢是張鳳妮親生子。