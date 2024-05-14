金高銀為品牌作為亞洲品牌大使　與荷里活明星一起宣傳

國際咖啡品牌 早前任命了韓國女演員金高銀 （Kim Go-eun） 作為亞洲品牌大使，並推出了與荷里活明星聯手合作的全新宣傳廣告。金高銀展現了在不同領域的才藝以及對社會和環境保護的堅定承諾，正符合該品牌一直所向的核心價值。

金高銀憑《破墓》的演出奪得「電影部門最佳女主角獎」，榮封影后！（直播截圖）

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全球品牌大使 George Clooney 與 Julia Garner 和金高銀攜手出演最新電視廣告 「The Bet」。George Clooney 和 Julia Garner 在廣告中競猜金高銀的咖啡選擇，從此突顯出 Nespresso Vertuo 系列豐富的咖啡口味和風格。結果宣傳廣告不僅撩撥味蕾，更擄獲了觀眾人心。

金高銀憑《破墓》的演出，榮獲「第60屆百想藝術大賞」電影部門「最佳女主角」獎。（視覺中國）

短片以 George Clooney 和 Julia Garner 在聚會上預測來賓選擇的咖啡開展。當金高銀進場時，Julia 和 George 隨即競猜她會選擇的咖啡。Clooney 十分肯定地說，而 Garner 則自信地反對，「不，型格的她定必選擇冰的。」而最終金高銀選擇了的答案 － Ice Leggero，也決定了這場遊戲的勝負。鏡頭一轉，原來 Julia 和高銀早已聯手，從 Clooney 手中贏得的時尚開篷車離開，毫不費力地把 George 打敗了。Clooney 只好不滿地選騎 Garner 的舊式電單車離開。