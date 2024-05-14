家族榮耀之繼承者｜「佘峯CP」熱爆中港　羅嘉良撇清「撈味」獲讚

由梁家樹總監製、陳德修、蔡晶盛監製、蔡晶盛及陳新俠編導的《家族榮耀之繼承者》昨晚於無綫翡翠台首播，劇情發展與官方早前釋出的劇情簡介無異，劇情講述在傳統大家族長大的丘家長孫女丘皓兒（佘詩曼飾），雖然精明能幹，但礙於是女兒身份，加上父親丘家大兒子守仁（許紹雄飾）看淡權力及名利，令皓兒在家族中一直不得勢，公司大權落在丘老太爺（劉江飾）二兒子守義（羅嘉良飾）及守義兒子智斌（羅子溢飾）手上。

喺權鬥時都可以咁佻皮，阿佘真係演出可愛新高度。

守義（羅嘉良飾）及守義兒子智斌（羅子溢飾）昨晚兩父子為解決丘氏集團財困問題，構思在新加坡開賭場方便與銀行洽淡融資，丘老太爺為此事與守義發生激烈爭執，之後昏迷送院。患有腦退化症的丘老太爺，原來之前簽了委託書著皓兒臨危受命任集團代主席，令原本已權鬥不停的丘家一夜變天。首集即進入戲肉的《繼承者》，據知第二集劇情更加緊湊，阿佘更會捲入刑事詐騙風波。

守義（羅嘉良飾）及守義兒子智斌（羅子溢飾）昨晚兩父子為解決丘氏集團財困問題。

阿佘讚林峯絕對完美好男人

引爆網民期待值的佘詩曼，昨晚甫出場即引發網民熱討，網民直指阿佘劇中角色是「Man姐＋劉三好」混合體，並盛讚阿佘每套劇都能演出不一樣的感覺。網民：「今次角色柔中帶剛，同Man姐有明顯分別」。阿佘首集亦不負眾望，以多元演技及豐富表情變化俘虜觀眾，尤其迎戰子溢前的神態自若、及戰勝子溢後的嬌俏佻皮，都散發著致命魅力，難怪網民笑言：「有阿佘我就想一直追下去。」除了自身吸引力，阿佘與林峯及許紹雄這個「使徒行者」組合亦是焦點之一，有網民笑言恍如在收看《使徒行者4》，還有不少網民瘋狂搜尋阿佘與林峯昔日合作的經典畫面，為二人是次相隔九年再演CP做最強熱身。昨日阿佘、林峯及許紹雄在《繼承者》內地記者會上，便順應民意重現了《使徒》的經典槍指畫面，引爆集體回憶；另林峯在記招紅地氈上為遲一步抵達的阿佘開車門及扶著阿佘走紅地氈的畫面，更盡顯林峯暖男一面，難怪阿佘曾在訪問中大讚林峯是「絕對完美」好男人。

阿佘喺尋日嘅北京宣傳記招，獲許紹雄同羅嘉良加冕。

Benz雄二世祖角色獲讚「富二代最高境界」

除了以上兩大亮點，第三及第四大亮點落在擁有「超強凍齡」的許紹雄、及演技一致獲讚的羅嘉良身上。先說許紹雄（Benz雄），雖已年屆75歲，但不少網民對Benz雄30年如一樣的外貌極為驚嘆，並指他與比自己年長僅2歲的劉江演父子零違和。而Benz雄飾演的守仁一出場已成功入屋，不少網民對於他的這個淡泊名利、只求享樂的「二世祖」大表認同：「佢先係大贏家」、「富二代最高境界」。至於飾演守義的羅嘉良，則憑穩固演技同樣搶盡焦點，網民大讚演技穩固的他，成功洗走「撈家」固有形象，成功展現三屆視帝超強實力。

許紹雄嘅二世祖論引發如潮好評。