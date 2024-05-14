風水師周漢明憶述公仔頭兇殺案現場如亂葬崗：有「人」行過好恐怖

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英主持的TVB Plus（82台）開台重頭戲及首個靈異直播一小時節目《直播靈接觸》，每集會有各門各派玄學大師坐陣，跟觀眾互動解答靈異疑難，更會邀請有份量藝人亮相，分享他們的靈異經歷。

（左起）黃耀英、周漢明師傅、梁思浩、占卜師裸泳及Jojo。

昨晚（13）話題為「凶宅」。

昨晚（13日）討論話題為「凶宅」，嘉賓是風水師周漢明及曾從事地產經紀、塔羅占卜師羅泳嫻（裸泳）。節目中講到凶宅都有程度上的不同，裸泳話業界會將之分為三類，分別是自然死亡、自殺事故及謀殺，樓價折讓由一成至三成以上不等，她接着說︰「除咗凶宅有啲屋都會有靈體喺裏面，你會feel到、有跡象，入到去會唔舒服。試過有同事上凶宅偷懶，入到屋啲門自己閂，就知出事即刻走。」裸泳透露凶宅的不安指數，會連帶令同層甚至樓上樓下，銀行都估不到價，裸泳補充︰「不安指數係視乎凶宅所發生案件嘅轟動性，越兇殘、血腥、每一年（傳媒）都會提嘅，就會非常高。」

昨晚（13）話題為「凶宅」。

紅衣女鬼及黑白無常小編，已成為《直播靈接觸》icon。

周師傅話想知道樓盤是否「宜居」，不妨睇樓時帶備兩大「法寶」︰一缸黑摩利魚或者7歲以下小朋友同行。周師傅是真實版「凶宅清潔師」處理過不少凶宅，多年前轟動一時的「公仔頭兇殺案」及「烹夫案」都到過現場視察。周師傅形容「公仔頭兇殺案」現場情況令人震驚猶如亂葬崗，他說︰「嗰時應記者要求同徒弟一齊去睇，入去無耐徒弟話見到有『人』行過好恐怖，跟住感覺好頭痛、毛管戙好想走。」周師傅直言去完該兇案現場，自己運氣亦有一段時間變差，不由你不信。周師傅透露一般會為凶宅進行密宗淨屋儀式，步驟是先在家居正中位置及亡位誦經唸大悲咒，令冤魂放下自在解脫，然後焚香清屋及拜五角，隨身還有一件法寶降魔杵超渡亡靈 。

周漢明師傅示範密宗淨屋儀式。

周漢明師傅示範密宗淨屋儀式。

周漢明師傅示範密宗淨屋儀式。

此外，思浩又分享曬天針的方法，找一支自己用過的縫紉針，於每日上午11點至1點時段曝曬足7日，然後用紅紙包住保存。思浩表示天針有鎮宅辟邪作用，睇樓時可以將天針放進一碗清水裏，假如有靈體存在，天針會浮面，相反則會沉到碗底。

周漢明師傅示範密宗淨屋儀式。