歌手2024｜直播模式帶動股價飆升　總導演收到多位歌手踴躍報名

內地綜藝節目《歌手2024》日前開播大受歡迎，除了登上微博多個熱搜榜之外，連帶湖南廣播電視台的「芒果超媒」股價飆升，非常厲害。而因為節目更改為直播模式播出，稍早前該節目總導演哄嘯就公開表示，許多歌手因此拒絕參加，沒想到隨後有多位歌手在微博發文自薦，連官媒都發文點評，認為只有真本事，才對得起觀眾的喜愛。

《歌手2024》日前開播大受歡迎。（《歌手2024》微博圖片）

《歌手2024》因為更改為直播模式，盡現歌手的真實唱功，第一期播出後討論度非常之高，內地天后那英都表示緊張，最後第一、二名均有外國歌手奪得，那英只排第三名，而台灣歌手楊丞琳更被網民批評狂走音，最後只排第六名。

節目討論度高之餘連帶「芒果超媒」股價飆升，據內地媒體報導指出，截止13日收盤，「芒果超媒」股價大漲至11.69%，成交額20.88億元人民幣，總市值470.11億元人民幣，市值一夜飆漲至49.2億元人民幣，相當厲害。

楊丞琳﹑那英明顯緊張。（微博圖片）

股價飆升。（微博圖片）

《歌手2024》如此受歡迎，離不開因為直播關係，將歌手最真實的狀態呈現觀眾面前。而在稍早前節目舉行宣傳活動時，總導演哄嘯就公開表示因為直播關係，選擇歌手的範圍確實變窄了，他表示：「我們也碰到過很多歌手，因為直播這個事情，他婉拒了我們，所以要滿足實力、膽量、當期就比較難了。」沒想到隨後有多位歌手在微博發文自薦，相當有膽量，包括韓紅、曾一鳴、江映蓉、A-Lin（黃麗玲）、李佳薇等。

而總導演哄嘯事後被爆在朋友圈發文，表示目前收到許多歌手踴躍報名，情況更超出他想像。但他亦強調想要參加節目的歌手一定要確認好檔期：「長線賽制，不是唱一場就走的。」要大家再三確認。

多位歌手發文自薦。（微博圖片）

另外，就《歌手2024》官媒亦發文點評，表示現在很多歌手對科技過度依賴，拍戲靠配音、拍照靠精修、唱歌靠修音，正因為節目直播，才可以看到內娛真實的差距。強調當Vocal沒有捷徑，少一些科技與狠活，別讓科技蠶食了創造力，只有真本事，才對得起觀眾的喜愛。