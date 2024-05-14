香港探秘地圖｜龔嘉欣信賴生意夥伴放心開工　新劇被小鮮肉圍住？

TVB新劇《香港探秘地圖》今日（14日）舉行造型暨拜神儀式，一班演員出席記者會，包括有：黎耀祥、龔嘉欣、丁子朗、孔德賢、倪嘉雯、袁文傑、莊思明、蔡國威、楊玉梅、鄧伊婷、袁鎮業、莫家淦、黃子桐、關曜儁、阮政峰等人。龔嘉欣表示與黎耀祥自《殺手》後再合作，今次在劇中將會演鬥氣怨家，而劇中亦會與丁子朗有感情線，發展「姐弟戀」。



TVB新劇《香港探秘地圖》舉行造型暨拜神儀式。(葉志明 攝)

一班演員出席記者會，包括有：黎耀祥、龔嘉欣、丁子朗、孔德賢、倪嘉雯、袁文傑、莊思明、蔡國威、楊玉梅、鄧伊婷、袁鎮業、莫家淦、黃子桐、關曜儁、阮政峰等人。(葉志明 攝)

龔嘉欣接受《香港01》訪問時被問到餅店是否已經上了軌道，所以放心回歸拍劇，她表示不用擔心因為有「神隊友」：「其實我團隊同我同事真係好好嘅，當佢哋知道我忙嘅時候，其實佢哋都會幫我睇住。」她說自己拍劇時會交代什麼時候不能用手機，而團隊知道後就會幫忙顧店，讓她放心拍劇。

龔嘉欣接受《香港01》訪問。(葉志明 攝)

龔嘉欣表示不用擔心餅店因為有「神隊友」。(葉志明 攝)

龔嘉欣絕對信任團隊：「好放心交畀佢哋，同埋以前都係咁，即係一啲食飯嘅時候，或者未有我嘅場口啊，或者放工嘅時候我先至會睇番。」她更大讚團隊肯在她工作忙的時候幫助分擔。她被問到現今經濟市道差，會否擔心餅店的生意時，她表示會盡力去做：「我覺得好多大環境嘅因素我哋都控制唔到，咁就真係盡力去做。有時候諗太多都未必幫到件事。」

龔嘉欣絕對信任團隊。(葉志明 攝)

龔嘉欣更大讚團隊肯在她工作忙的時候幫助分擔。(葉志明 攝)

龔嘉欣說到可以再跟黎耀祥合作是非常幸運，她亦提到當年的劇集《堅離地愛堅離地》中，她跟丁子朗曾有一劇之緣，但當時他們並沒有對手戲，所以互不認識。而今次的《香港探秘地圖》中的對手戲份比較重，更會發展感情線。她被問到今次劇集中有很多「小鮮肉」圍著時就表現得十分開心：「仲有我細佬孔德賢！真係覺得好好，好有活力啊，大家好有energy，真係覺得好開心，仲未開工之前已經感受到好開心。仲有同埋祥哥其實好搞笑㗎！祥哥好幽默㗎！」她透露這套劇是以喜劇為主。

龔嘉欣說到可以再跟黎耀祥合作是非常幸運。(葉志明 攝)

龔嘉欣亦提到當年的劇集《堅離地愛堅離地》中，她跟丁子朗曾有一劇之緣。(葉志明 攝)