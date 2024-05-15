亞洲超星團｜Loong 9首個見面會未搞掂　第二季已經招生條件仲辣

TVB去年與內地平台合辦的男團選秀節目《亞洲超星團》第一季在3月9日正式落幕，並於當日選出成員成為男團「Loong 9」，團體成立至今已經兩個多月，但仍然未見有任何一個活動。早前更因為「加人」問題而鬧至滿城風雨，除了加人問題外，原訂於4月28日舉行的首個見面會亦因為「不可抗力」的理由而在活動前一天宣有延期，立即令到不少已經在外地準備來港的粉絲憤怒。近日，終於有好消息傳出，成員冼靖峰及黃奕斌分別出席活動時都有提到見面會最新的日期，有指見面會將會在6月9日復辦。

Loong 9成軍後首個活動。

Loong 9的首個活動因為「不可抗力」的理由而延期。(ig@doremii.ent)

Loong 9的首個活動因為「不可抗力」的理由而延期。(ig@doremii.ent)

然後，首個見面會還未辦成，《亞洲超星團》的官方平台就已經宣布招募第二季的練習生，未知是否因為第一季的影響，第二季的收生條件嚴厲了不少。根據官方宣布，今屆練習生只收16-20歲的男生，還要練習生沒有任何經理人合約，還列明入選後要接受培訓及到不同地方參與不同的錄影，還要接受不同的代言及廣告。宣傳一出後，不少網民都極不支持他們再辦第二季，更留言表示求《亞洲超星團》別再禍害人了：「你先把你出道團運營好了再說」、「有偶像夢想的注意了，來這裡就不會再有了」、「别禍害人了唄」、「别耽誤別人了」。

首個見面會還未辦成，《亞洲超星團》的官方平台就已經宣布招募第二季的練習生。（微博圖片)