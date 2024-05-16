57歲前TVB選美皇后近照大曬凍齡美貌 曾被前夫爆閨中秘事毁聲譽
撰文：張寧兒
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1987年港姐冠軍楊寶玲是知名的選美皇后，不但同時是國際親善小姐，任內期間，楊寶玲先後在英國參加世界小姐的競選，獲得亞洲皇后，在台灣的環球小姐的競選奪下第五名，風頭一時無兩。楊寶玲又做過電視節目主持及拍攝電影，包括《大都會》、《他來自江湖》以及電影《飛龍猛將》。1992年楊寶玲離開TVB，1999年淡出幕前轉戰商界，並曾在六福集團擔任其非執行董事代言人。
近日母親節，楊寶玲分享與媽媽度節照片。近照中的楊寶玲依然神采飛揚，皮膚白淨有光澤，高貴又大方靚女，絲毫不似57歲。楊寶玲同媽媽攬住盆栽影相，連媽媽皮膚都Keep得相當好。
楊寶玲曾與音樂人陳容森在澳洲低調結婚，這段時婚姻維持了短短3年後結束。當時有指陳容森不滿楊寶玲公開離婚消息，故惡意散播「閨中秘事」，稱她性慾強「一個禮拜要十次」，讓她形象受損，鬧得滿城風兩。2002年楊寶玲與美籍華人黃延年結婚，婚後高齡誕下兒子Nathan，後因與老公聚少離多，終在2014年結束12年婚姻。翌年楊寶玲在舊同學聚會重遇初戀情人Gavin，兩人愛火重燃拍拖僅3個月便結婚，帶住兒子與兩名繼女生活。