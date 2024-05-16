57歲前TVB選美皇后近照大曬凍齡美貌　曾被前夫爆閨中秘事毁聲譽

1987年港姐冠軍楊寶玲是知名的選美皇后，不但同時是國際親善小姐，任內期間，楊寶玲先後在英國參加世界小姐的競選，獲得亞洲皇后，在台灣的環球小姐的競選奪下第五名，風頭一時無兩。楊寶玲又做過電視節目主持及拍攝電影，包括《大都會》、《他來自江湖》以及電影《飛龍猛將》。1992年楊寶玲離開TVB，1999年淡出幕前轉戰商界，並曾在六福集團擔任其非執行董事代言人。

1987年港姐冠軍楊寶玲（Pauline）23年前淡出娛樂圈後轉型做商界女強人，並與兒子及第三任丈夫Gav一同移民美國拉斯維加斯。（網上圖片）

近日母親節，楊寶玲分享與媽媽度節照片。近照中的楊寶玲依然神采飛揚，皮膚白淨有光澤，高貴又大方靚女，絲毫不似57歲。楊寶玲同媽媽攬住盆栽影相，連媽媽皮膚都Keep得相當好。

楊寶玲獲得冠軍。(影片截圖)

網民覺得楊寶玲35年來都沒有變過。（TVB截圖）

楊寶玲曾與音樂人陳容森在澳洲低調結婚，這段時婚姻維持了短短3年後結束。當時有指陳容森不滿楊寶玲公開離婚消息，故惡意散播「閨中秘事」，稱她性慾強「一個禮拜要十次」，讓她形象受損，鬧得滿城風兩。2002年楊寶玲與美籍華人黃延年結婚，婚後高齡誕下兒子Nathan，後因與老公聚少離多，終在2014年結束12年婚姻。翌年楊寶玲在舊同學聚會重遇初戀情人Gavin，兩人愛火重燃拍拖僅3個月便結婚，帶住兒子與兩名繼女生活。

楊寶玲依然明艷照人。（網上圖片）

前港姐冠軍楊寶玲曾與陳容森有過三年的婚姻。（網上圖片）

第一任音樂人老公陳容森亦是傷她最深的人，男方曾公開爆料和楊寶玲的閨房秘事，稱她性慾強「一個禮拜要十次」，讓她形象受損。（網上圖片）

楊寶玲現任丈夫Gav重遇楊寶玲後便對她展開熱烈的追求。(楊寶玲@facebook)

當時有傳楊寶玲現任丈夫Gav，重遇楊寶玲後便對她展開熱烈的追求。(楊寶玲@facebook)

當時的楊寶玲，臉上還是帶點嬰兒肥。（《飛虎群英》劇照）

楊寶玲在劇集《蜀山奇俠》的古裝造型，亦相當有氣質。（山鬼光影＠微博）