郭政鴻內地酒吧登台被指耍大牌　強調跟流程走：根本就唔係黑面

現年59歲的郭政鴻今日（15日）出席醫療活動，在活動上其和陳山聰雙劍合璧揮打舞獅戰鼓，相當厲害，看到現場人士拍案叫絕。而在接受《香港01》訪問時，談及早前其在內地酒吧登台被指疑耍大牌黑面一事，他就強調根本沒有這回事，還詳盡還原當日發生的經過。

郭政鴻每年體檢一次。（陳順禎攝）

郭政鴻被問到有沒有做體檢的習慣時，他即二話不說：「有㗎，始終每年一次安心好多。（身體有冇檢查出咩問題？）托賴啦！還可以。（自己係唔係諱疾忌醫嘅人？）之前都有，但係我而家覺得check咗有咩問題都要對症下藥，如果惡化咗仲大件事。（都會叫屋企人去體檢？）都會㗎，check吓安心好多。」

郭政鴻就被指疑耍大牌一事作出回應。（陳順禎攝）

而提到早前其到順德一間酒吧登台，被網民指從落車走到去背景版過程中笑容欠奉，引起耍大牌疑雲，對此他就強調沒有這回事：「梗係唔係啦！因為一落車要去到背景版，我哋每一次做嘢第一件事就係要行去嗰個位。另外嗰個係夜晚嚟，我哋有條樓梯係前面，所以要專注一定要向前行，行到背景版先至影相。」他續說時再三強調一切都是跟流程走：「因為架車一到嘅時候，我哋對嗰個位係陌生嘅，『郭生向前行』我哋聽到佢講之後我哋就望住嗰個位就向前行，人哋同我哋打招呼我哋係唔會理住，因為嗰個位黑，有咩問題會撠倒，咁就好麻煩。去到一個陌生嘅地方、場景，會加配小心好多。其實根本就唔係黑面，根本係我要行去，搵嘢嚟講啫。」他表示看完新聞後得啖笑。

續問到在內地出席酒吧活動會不會覺得有危險性？他就表示：「唔會，而家啲人好多都係唔會亂搞事，你知唔知而家一拉即拉㗎，邊個搞事即拉㗎！對打交好嚴㗎。」又指自己已習慣內地登台模式，跟着流程走就可以。