張景淳爆開第九間小食分店　渴望跨省份開店：暫時全部都喺深圳

藝人張景淳今（15日）獲邀現身尖沙咀出席醫療活動，他在接受《香港01》訪問時坦承自己屬於諱疾忌醫的人，直到40歲後才關注身體健康問題，現都會抽空去做體檢。

張景淳出席醫療活動。（陳順禎攝）

張景淳在接受訪問時自言從前因為年輕而不怎麼關注身體，但在40歲後就慢慢體會到身體健康不及從前，所以開始會做體檢：「最近先做咗一次，之前30幾歲時候仲撐得住，但踏入咗40歲之後，有一日突然感到痛，懷疑腎有事，但做咗檢查後好彩尚算健康，但膽固醇高咗少少，仲喺一個安全範圍，食嘢要小心啲。」

張景淳40歲後才關注身體健康問題。（陳順禎攝）

膽固醇問題處於邊緣危機的他，其實一向有做運動習慣，但因為近年忙於內地小食店生意，再加上演藝工作，令他少了時間運動：「幾個月先至做一次，（會唔會覺得被生意拖累咗身體？）其實唔多唔少都要用少少精神去交換，依家嘗試將自己啲時間再分配好啲。（自己會唔會忌諱疾醫？）自己都會嘅，傷風感冒都唔會睇醫生。（財多身子弱？）唔係。」他又表示因為最近做體檢，才知道自己屬於A型血。

張景淳體檢後才知道自己屬於A型血。（陳順禎攝）

另外，提到在內地的港式小食店愈做愈大，現在開了第八間分店，問到何時有第九、十間，他表示：「依家第九間嚟緊，不過嗰間進度好慢。（第九間都喺深圳？）都喺深圳，我哋其實暫時全部都喺深圳。（有冇諗過跨省份開？）好想，（一個月可搵幾多錢？）商業機密，（滿意嘅？）滿意，我哋始終都係做小食生意，薄利多銷，所以嘗試繼續去擴展。」他亦希望可在兩年內於香港開店，相信他能做到的。