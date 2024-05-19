專訪｜呂良偉難忘到監獄探跛豪：佢話屋企人讚我演得佢好靚仔

呂良偉給人的記憶點很多，電視有《上海灘》，電影有《跛豪》、《上海皇帝杜月苼傳》，廣告有Mofork，近年多數令人記得是他的凍齡照，以及相傳值過百萬一堂的養生班等等。

要呂哥細說入行以來的故事可能三日也說不完，所以只從幾個出發，但一切要由入TVB說起，當時呂良偉已讀完訓練班，但TVB 在沒有理由之下拒簽他，令他很失落，幸好他當時武術班導師李家鼎問呂良偉：「𡃁仔，你係咪好想做」，呂哥向鼎爺許下諾言，如入到無綫，必定全力以赴，如果兩年後沒有成績，他亦自動退出，之後鼎爺找TVB高層講數，得到鼎爺力薦呂良偉順利入簽入無綫。呂哥到現在還記得鼎爺的知遇之恩，他說：「如果唔係李家鼎師傅，我入唔到呢行，佢係我第一個貴人」

呂良偉keep得非常好，攝影師叫呂哥可否跳上窗台坐下影相，呂哥輕跳一下就上去了。（麥超億 攝影）

撼穿頭照開工靠搏命上位

至於當時那個高層不看好，連簽約機會都不給呂良偉，呂哥亦無法得知，但眾所周知，有人在朝好辦事，由其以前的TVB，呂良偉不被高層看好等同無運行，不過機會有時就是要自己創做，勤力肯博是唯一出路，而《上海灘》丁力一角就是這樣得來。「丁力原本唔係我演，但當時我拍緊監製招振強另一套劇《網中人》，有次我拍到「撼穿頭」，去埋醫院聯針，聯完針我再返去拍劇，呢單嘢傳到成個TVB都知，招生知道之後，覺得丁力呢個角色好啱佢，所以我先有呢個機會。

訪問當日呂良偉身穿新款LV 價值10萬元的牛仔褸。（麥超億 攝影）

樂易玲為呂良偉買燒鵝

《上海灘》丁力之外，《跛豪》亦是呂良偉的代表作，他當年要經過兩次面試才成功，獲得取錄後呂良偉要即刻開始增肥。他當時140磅，先減20磅拍年輕時候的跛豪，再慢慢加至180磅，增肥期間每天早上先喝一大杯香蕉、花生醬、生雞蛋奶昔，下午3時半，當時出任《跛豪》幕後的樂易玲會打給呂良偉，問他下午茶想吃什麼，呂良偉說：「下午茶梗係叫隻燒鵝食下先啦」

呂良偉拍好跛豪，不惜以減肥好增肥，認真揾命搏。

難忘與麥當雄入赤柱監獄見跛豪

《跛豪》幾經辛苦才完成，由於電影公司很想作品以《跛豪》作為電影名，拍攝前還未得到吳錫豪同意，所以很想到赤柱監獄探吳錫豪，希望得到他的允許，提到此事，呂良偉至今仍然記得很清楚，他當時自己的律師，剛好為吳錫豪工作，所以他可以安排呂哥和麥當雄入赤柱監獄探望吳錫豪，但事前先讓其家人看過電影作品，得到家屬同意才有機會見到吳錫豪本人，呂良偉說：「我好記得豪哥第一句問麥當雄，「麥生我有咩嘢得罪你呀？你要拍我？嘩！嚇到麥生即刻話冇冇冇得罪，我就即刻想打完場，豪哥，麥生唔係咁意思嘅，佢呢就想將你個故事呢…..我都未講完，豪哥即刻話「你唔駛再講喇，呂生，唔關你事！我屋企人睇完喇，好欣賞你演得好好，話你演得我好靚仔。」

最後吳錫豪只要求電影公司捐50萬以他的名義，捐去他指定的慈善團體，事件就得以平息。

呂良偉與太太楊小娟結婚多年相當恩愛。

首次向楊小娟求婚被拒

除了演藝路上，呂良偉求婚都不容易，她向太太楊小娟求婚多次，第一次求婚在情人節，呂良偉在成都求婚，結果楊小娟收下戒指但沒有即時答認，表示要繼續觀察呂良偉，呂良偉當時沒有覺得無面，反而想法是更積極，他說：「我覺得妳拒絕我？即係我有嘢做得唔好啦，再做好啲，我係咁嘅心態，好正向嘅人嚟。」

結果呂良偉最後求婚成功，除了誠意之外，亦因為風水甜當年一句說話，「妳嫁俾佢啦，佢實對妳好，放心」