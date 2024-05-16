神耆小子｜冼靖峰蕭正楠竟然係呢個關係？　扯爛衫卻力保兩點不失

TVB新劇《神耆小子》由鄭則仕、蕭正楠、樊亦敏、冼靖峰、傅嘉莉、羅毓儀及曹永廉主演，昨日（15日）播出第八集，劇情講到鄭則仕已經回到錢家。蕭正楠與冼靖峰這對父子就回歸本來的二人生活，但有網民就指二人其實不是父子……

蕭正楠與冼靖峰這對父子的確不像父子。(節目截圖)

那…他們二人到底是什麼？有網民就笑指「覺得佢哋關係似父女多過父子」，更解釋是因為很少有是兒子會這樣黏著爸爸，再加上冼靖峰對著蕭正楠總是帶點害羞，所以就讓人覺得冼靖峰像小女生。

有網民就笑指「覺得佢哋關係似父女多過父子」。(節目截圖)

冼靖峰穿了一件被蕭正楠洗到小了一號的小背心出場，用著嬌柔的聲音叫著：「勇仔啊勇仔，你睇吓！你睇吓！你睇吓！」(節目截圖)

今日有一幕是晚上時冼靖峰說自己「發惡夢」，然後坐在蕭正楠床邊，還鑽進他被窩要求一起睡，超級像女兒想賴著爸爸的感覺。另外一幕是冼靖峰穿了一件被蕭正楠洗到小了一號的小背心出場，用著嬌柔的聲音叫著：「勇仔啊勇仔，你睇吓！你睇吓！你睇吓！」蕭正楠則說：「幾好啊，我就係想你知道無論你係仔又好女又好，老豆都咁錫你！」之後就大笑起來，冼靖峰說叫過蕭正楠不要把那衣服放進乾衣機，因為會「縮水」，之後蕭正楠向他說「對唔住囉」，冼靖峰興奮到衝過去抱著蕭正楠的腰，十足一位小女孩鑽進爸爸懷裡一樣。網民指其實反而冼靖峰與鄭則仕的關係更像父子，因為有著父子之間的爭執及相處模式。

冼靖峰說自己「發惡夢」，然後坐在蕭正楠床邊，還鑽進他被窩要求一起睡，超級像女兒想賴著爸爸的感覺。(節目截圖)

蕭正楠則說：「幾好啊，我就係想你知道無論你係仔又好女又好，老豆都咁錫你！」(節目截圖)

冼靖峰興奮到衝過去抱著蕭正楠的腰。(節目截圖)

十足一位小女孩鑽進爸爸懷裡一樣。(節目截圖)

冼靖峰像小女生。(節目截圖)

然後今日大家最想看的一幕就是冼靖峰被蕭正楠「扯爛衫」的一場，但可惜最後還是衫是被扯爛了，但卻什麼都看不到。蕭正楠對冼靖峰說：「我試吓幫你拉番長。」冼靖峰一邊用手擋著蕭正楠的手，一邊力保胸前兩點不露於人前，令網民有點小失望。

今日大家最想看的一幕就是冼靖峰被蕭正楠「扯爛衫」的一場。(節目截圖)