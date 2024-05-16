黃翊太太陳存正末期腎衰竭每周洗血3次　曾休克13天靠儀器幫呼吸

由洪永城、宋宛穎、何沛珈及魏韵芝擔任主持的健康資訊節目《早D知早D醫》，第十一集是痛風主題，邀請黎諾懿分享約8年前第一次發病經過，同集還有黃翊太太、前藝人陳存正分享備受腎病困擾長達十多年的心路歷程。



黎諾懿分享痛風患病經歷。

當年約36歲的諾懿起初以為是腳趾公扭傷、不以為意，直到紅腫不已才去求醫，經連番檢查後證實患有痛風。諾懿自認年輕時愛喝酒加吃火鍋，有時通宵拍劇後又會去飲番杯，並特別喜愛喝啤酒，一晚一、兩打更是基本，諾懿笑言：「我喺公司出名唔會飲醉嗰幾位……有次信錯好友話飲黑色啤酒健康好多，飲完又再復發，就知道啤酒唔可以再飲！」

黎諾懿自認愛飲酒，一晚飲打幾兩打啤酒好基本！

黎諾懿自認愛飲酒，一晚飲打幾兩打啤酒好基本！

黎諾懿自認愛飲酒，一晚飲打幾兩打啤酒好基本！

諾懿指病發時手指關節會感到麻痺甚至有僵硬感；更揞名爆曾親眼見過一名前輩，因嚴重痛風送醫後、在關節位置抽出結晶物體：「當知道自己有呢個病時，都心諗『死啦！我會唔會咁呢？』。有咗（病）唔好怕去醫，唔理佢病情會愈嚟愈嚴重，到想理時可能變咗形！」諾懿透露現時十分注重飲食，並養成了多喝水和運動的良好習慣。

黎諾懿話見過一位前輩因痛風送院，仲喺關節位置抽出咗結晶物體！

曾因服藥飽受不同副作用折磨

陳存正向主持洪永城分享患病心路歷程。

陳存正向主持洪永城分享患病心路歷程。

同集還有黃翊太太、前藝人陳存正分享備受腎病困擾長達十多年的心路歷程。陳存正約十多年前被診斷患上慢性腎衰竭，需服用抗癌藥物，同時還有類固醇藥物，並因而引發不少副作用，包括滿月臉（Moon Face）及脫髮等，並曾持續一個月出現血尿情況，另亦因貧血導致四肢無力。當時存正兒子出生不久，存正同時不幸患上產後抑鬱，身心俱疲：「乜都做唔到，想抱吓個仔都唔得……」

前藝人陳存正係黃翊太太，仔仔黃睿（圖右）罕有亮相節目。

前藝人陳存正係黃翊太太

前藝人陳存正係黃翊太太

類固醇藥物令存正出現moon face、腳腫、脫髮等副作用。

類固醇藥物令存正出現moon face、腳腫、脫髮等副作用。

經常因病穿梭醫院的存正，試過最嚴重休克了13天，當中更有數天要靠儀器幫助呼吸：「如果唔係走咗㗎喇。」之後存正由慢性腎衰竭演變成末期腎衰竭，每周要花3天時間到醫院洗血。由於治療過程漫長又痛苦，存正曾經以淚洗面，最終能撐過難關、全靠兒子陪伴和鼓勵：「病就喺度㗎喇，開心又要病，唔開心又要病，點解唔開心啲咁去病呢？」節目中，存正兒子黃睿（Wesley）亦罕有亮相，更與黃翔儼如餅印一樣。

存正一星期有三日要到醫院洗血。